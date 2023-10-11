Продуктивна бесіда: міністр оборони Умєров поговорив із колегою з Бельгії про F-16

За словами Рустема Умєрова, він також поговорив із Людивін Дедондер про навчання українських пілотів і зустріч у форматі Рамштайн.

Міністр оборони Рустем Умєров поговорив з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Міністри говорили про постачання Україні винищувачів F-16. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook 10 жовтня.

За його словами, також обговорювалося навчання українських пілотів.

"Продуктивний телефонний дзвінок з моїм колегою Людивін Дедондер — міністром оборони Бельгії. Обговорили надання Україні літаків F16 і тренування наших пілотів. Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн і Радою Україна-НАТО", — написав Умеров.

Нагадаємо, що західні експерти детально розповіли про застосування F-16 в Україні. Фактично першим завданням винищувачів F-16 буде перехоплення крилатих ракет противника, якими ЗС РФ обстрілюють українські об'єкти в тилу. Потім перед літаками стане складніше завдання — нейтралізація російських ЗРК.

Оглядачі пишуть, що ані українська сторона, ані російська не мають переваги в повітрі над полем бою, а засоби ППО і, зокрема, зенітно-ракетні комплекси забезпечують контроль над повітряним простором здебільшого для обох сторін.

Також 4 жовтня український льотчик розповів про перехід з МіГ-29 на F-16. Офіцер із позивним "Мунфіш" заявив, що МіГ-29 на тлі F-16 виглядає літаком минулого тисячоліття, особливо в питанні авіоніки.

"Перше, що впадає в око, особливо щодо авіоніки, то, звісно, МіГ-29 у цьому сенсі з минулого тисячоліття, і це дуже впадає в око. Наявність багатофункціональних дисплеїв, наявність обладнання для роботи з бортовим комп'ютером, яка є дуже вимогливою частиною роботи пілота взагалі", — заявив він.