Війна в Ізраїлі: десятки винищувачів ударили по 70 об'єктах ХАМАСу в секторі Гази, — ЦАХАЛ
У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю заявили, що також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовує терористична організація "Ісламський джихад".
У ніч на 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що ЦАХАЛ підняв у повітря десятки винищувачів, щоб вони вдарили по цілях у районі в районі Дарадж-Туффа.
"Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки відбувається велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю", — йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляється, було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовує терористична організація "Ісламський джихад".
"ЦАХАЛ продовжить діяти проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка спрямовує терор проти Ізраїлю", — зазначили в Армії оборони Ізраїлю.
Також у мережі з'являються кадри з вибухами в секторі Газа.
Нагадаємо, що ввечері 10 жовтня Ізраїль атакували ракетами з території Сирії. За даними пресслужби Армії оборони Ізраїлю, пуски були спрямовані на Ізраїль і після перетину кордону частина з них впали на відкритій місцевості.
Також головний редактор Defense Express Олег Катков назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС. За даними експерта, у розпорядженні ХАМАС також є зброя з Ірану. При цьому він зазначив, що подібне озброєння Тегеран міг отримати від Росії у вигляді готових знарядь або технологій.