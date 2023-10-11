БПЛА атакували сховище з паливом на Брянщині: Міноборони РФ звинуватило Україну в теракті

Російська ППО нібито перехопила безпілотники, уламки одного з них упали на одну з порожніх цистерн. Атаку на регіон, за даними медіа, здійснювали БПЛА літакового типу.

Вночі 11 жовтня безпілотні літальні апарати атакували Суражський район Брянської області (Російська Федерація). Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

В атаці дронів він звинуватив Україну.

"Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою БПЛА", — сказав Олександр Богомаз.

З його слів, російські сили протиповітряної оборони нібито знищили два безпілотники. Богомаз розповів, що внаслідок атаки немає постраждалих та руйнувань. На місці працюють оперативні та екстрені служби, уточнив він.

У Telegram-каналі Shot зазначили, що в Брянській області було атаковане БПЛА сховище з паливом. Це сталося близько 12 годин ночі в селищі Лісове Суражського району, що за 70 кілометрів від державного кордону. Безпілотник летів на висоті 60 метрів, його нібито збили зі стрілецької зброї із застосуванням антидронової рушниці.

"Посаджений за допомогою РЕБ безпілотник впав у поле і вибухнув", — йшлося в повідомленні.

Додали, що другий дрон намагався атакувати той самий об'єкт, проте був збитий, його уламки впали на одну з порожніх цистерн.

У Міністерстві оборони Російської Федерації наголосили, що вночі 11 жовтня ППО перехопили два БПЛА над територією Брянської області.

"Протягом ночі 11 жовтня припинено дві спроби київського режиму здійснити терористичні атаки БПЛА літакового типу на території Російської Федерації", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня невідомий БПЛА скинув вибухівку в місті Трубчевськ Брянської області. У результаті чого постраждав мирний житель. Пошкодження отримала одна з адміністративних будівель.

29 вересня у росЗМІ повідомили про нібито спроби українських диверсантів на БМП прорватися на територію Брянської області. Зазначили, що прикордонники РФ нібито помітили диверсантів у лісосмузі біля річки Снов біля селища Луговий Климовського району.