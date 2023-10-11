Ситуація напружена: боєць ЗСУ розповів, чи змогли ЗС РФ захопити позиції під час штурму Авдіївки
Окупанти пробують штурмувати на різних напрямках передні позиції Сил оборони, іноді застосовуючи більше батальйона особового складу та понад 30 одиниць техніки.
Ситуація в районі Авдіївки на Донеччині загострилася і залишається напруженою. Ворог іде в наступ, проте, Силам оборони вдається утримувати свої позиції. Про це в ефірі телемарафону 11 жовтня розповів боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним Ventum.
"Ситуація напружена, але контрольована. Ворог вчора почав активні дії від самого ранку і пробував штурмувати на різних напрямках наші передні позиції. На напрямку, де займає оборону наша бригада, підрозділи противника застосували більше батальйона, більше 30 одиниць техніки", – говорить український захисник.
Він наголосив, що в районі Авдіївки у Сил оборони вдало побудована оборона, а також діють розумне командування та добре навчені бійці. Все це в комплексі змусило окупантів відступити.
"Вчора було знищено більше 12 одиниць техніки противника. Тобто їм нічого не вдалося. Всі зайняті нами позиції ми утримуємо", – повідомив Ventum.
За словами захисника, лише в їхній зоні відповідальності за вчора, 10 жовтня, ЗС РФ втратили 12 одиниць техніки. Серед них 2 танки, 8 БМП та одну МТЛБ. Українські захисники ліквідували зо два десятки росіян та понад 40 отримали поранення.
"Станом на вчора і сьогодні найважливіше завдання для нас було – втримати ті позиції, які ми займали. Звичайно, ми проводимо активні роботи і в майбутньому будемо створювати якісь умови, щоби просуватися вперед", – сказав Ventum.
Нагадаємо, що ЗС РФ на Авдіївському напрямку активізували наступальні дії силами до 3 батальйонів за підтримки танків і броньованих машин.
Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися на незначні відстані в районі Авдіївки і зайняли не життєво важливі позиції. Оточення міста і близько немає.