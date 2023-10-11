Велика Британія передасть Україні зенітки Terrahawk Paladin: на що вони здатні

Зенітна установка Terrahawk Paladin вміє працювати в повністю автономному режимі, автоматично уражати та виявляти цілі.

Сполучене Королівство оголосило про новий пакет військової допомоги України на 100 млн фунтів. Серед іншого, ЗСУ отримають стаціонарні зенітні комплекси Terrahawk Paladin. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

В пакет озброєння надійде обладнання для розмінування, укріплення для захисту критичної інфраструктури. Пакет підтримки буде надано за кошти Міжнародного фонду для України. Зазначається, що Велика Британія та Данія запустили Міжнародний фонд для України у 2022 році й відтоді 5 інших країн робили свої внески.

Terrahawk Paladin можна використовувати на непідготовленій позиції

"Цієї зими Росія намагатиметься підірвати моральний дух українського народу та розділити міжнародну спільноту, але в обох випадках Путін недооцінює силу та стійкість своєї опозиції. Якщо ми будемо триматися разом і продовжуватимемо курс, тоді Росія продовжить програвати, Україна переможе, а правила, важливі для глобальної безпеки, залишаться в силі", — заявив командувач британської армії адмірал сер Тоні Радакін.

Що відомо про Terrahawk Paladin

Зенітні установки Terrahawk Paladin призначено для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Вона може уражати безпілотники. Її особливість полягає у повній автономності. Зенітка має датчики та система для самостійного виявлення, наведення та ураження цілей на невеликій дальності. Для ураження цілей Paladin має 30-мм гармату Mk.44 Bushmaster II. Також є можливість поміняти гармату на 40-мм.

Дистанційний пункт керування Terrahawk Paladin

Робота стаціонарної зенітної установки здійснюється завдяки генератору. Також можливе дистанційне керування комплексом оператором. Для виявлення цілей є радіолокаційна щогла з круговим оглядом. Також є оптична система пошуку з денним та нічним каналами, щоб працювати за будь-якої погоди.

Відомо, що Terrahawk Paladin використовується на кораблях.

Нагадаємо, 10 жовтня в Німеччині заявили, що передадуть Україні ще один комплекс Patriot та додаткові IRIS-T.

5 жовтня Іспанія оголосила про постачання Україні додаткових ЗРК Hawk.