Один із лідерів ХАМАС закликав всіх мусульман влаштувати "всесвітній єврейський погром"

Член та засновник терористичної організації Халед Машаль закликав усюди "повторювати дії ХАМАСу" та оголосив дату "всесвітнього єврейського погрому" – п'ятницю, 13 жовтня.

Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халед Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – "влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду". Про це член-засновник повідомив 11 жовтня, виступивши з промовою, в якій закликав усюди "повторювати дії ХАМАСу".

Окрім того, він оголосив пʼятницю 13 жовтня, днем "всесвітнього єврейського погрому".

Машаль закликав мусульман усього світу зробити наступне:

виявляти гнів, особливо наступної п'ятниці, в мусульманських країнах, а також серед мусульманської діаспори по всьому світу. Він назвав це "п'ятницею потопу Аль-Акса" та сказав, що це буде посланням гніву сіоністам й Америці; він попросив фінансової допомоги у всіх мусульман по всьому світу. Він назвав це "фінансовим джихадом". Також Машаль попросив мусульман віддати кошти бійцям Гази, щоб компенсувати їм руйнування; окрім того, він просив політичного тиску з боку мусульманських лідерів та мусульманських країн, щоб зупинити військове вторгнення Ізраїлю в Газу; він попросив усіх мусульман у всьому світі нести Джихад своїми душами. Боротися і бути мучениками за Аль-Аксу.

Машаль хоче, щоб мусульмани боролися проти євреїв, починаючи з мусульман, які живуть у країнах, що оточують Ізраїль (в першу чергу – це Йорданії, Сирії, Лівані та Єгипті та інші країни), щоб вийшли на кордон і намагалися потрапити, кожен своїм шляхом.

"Настав час для джихаду, який потрібно застосувати на землі, а не лише в теорії", – наголосив Халед Машаль.

Зазначають, що він попросив моджахедів "йти довгими караванами, щоб пролити свою кров на землі Палестини".

"Кошти важливі, але сьогодні ми просимо вашу кров і душі", – додав Машаль.

ХАМАС атакували ЦАХАЛ: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та "Хезболли" заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків до Ізраїлю та допоміг організувати напад. Зокрема, атака на Ізраїль планувалася офіцерами Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовиками з серпня.