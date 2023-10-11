"Довірились електроніці": як терористи ХАМАС обійшли службу безпеки Ізраїлю, — NYT

Бойовики послуговувалися "старовинними" каналами зв'язку, наприклад, передавали повідомлення кур'єрами. Натомість посадовці Ізраїлю стежили за електронним листуванням та месенджерами.

Зранку 7 жовтня кілька тисяч терористів з Сектору Гази здолали Ізраїльський мур, який мав захистити ізраїльтян від нападів. Протягом перших кількох годин загинуло більш як тисячу осіб і кількість виявлених тіл продовжує зростати. Експерти, опитані виданням The New York Times, вирішили з'ясувати, чому нападникам вдалось обійти систему захисту, зведену службою безпеки Ізраїлю. Оцінки експертів забрані у статті на порталі NYT.

Експерти проаналізували кілька проблемних пунктів в налаштуванні оборони. На їхню думку, ізраїльтяни надто покладались на електроніку та наявність захисної стіни. Тому на кордоні Сектору Гази одного дня виявилось надто мало бійців, щоб дати відсіч ворогу.

Крім того, служба безпеки оцінювала ситуацію згідно з повідомленнями, які отримала з доступних електронних каналів та виступів у медіа. Натомість терористи використовували "старовинні методи", наприклад, кур'єрів.

Ексчиновник з Ради нацбезпеки Ізраїлю Йоель Гузанскі підсумував у розмові з журналістами: "Ми витрачаємо мільярди й мільярди на збір розвідданих про ХАМАС. Тоді за секунду все розвалилося, як кісточки доміно".

Війна в Ізраїлі — пояснення експертів

Зазначимо, Ізраїльський мур — оборонна стіна, зведена на кордоні Ізраїлю та Сектору Газа. Стіна має довжину 850 км, подекуди досягає висоти 6-7 метрів та заглиблюється у землю, щоб не було підкопів. Вона обладнана електронною системою спостереження, кулеметами з дистанційним керуванням — фортифікації тягнуться смугою завширшки 60-80 метрів.

Israeli West Bank barrier Фото: Вікіпедія

Анонімні джерела, з якими поспілкувались журналісти, зазначили, що спецслужби Ізраїлю надто покладались на технічні засоби, які мали захистити від терористів. Камери, сенсори, кулемети керувались дистанційно і потребували постійних каналів зв'язку. Крім того, біля кордону тримали меншу кількість військових. До того ж на момент атаки командири зібрались у одному штабі, втративши можливість керувати своїми підрозділами.

Атака на Ізраїль — етапи нападу ХАМАС

У перші хвилини атаки терористи підірвали вишки стільникового зв'язку, ідеться у розслідуванні. Таким чином вони позбавили військових можливості стежити за стіною, керувати кулеметами, передавати інформацію щодо ситуації.

Після цього у хід пішли параплани та дельтаплани. Терористи не рили тунелі під стіною, а перелетіли її. Їх не помітили, тому що зв'язку вже не було.

Перша група нападників, опинившись на боці Ізраїлю, зробили близько 30 проломів в стіні. Далі в хід пішли бульдозери — вони розширили проломи. В діри в стіні ринув потік терористів — їх прорвалось близько 1500 осіб, вказали розслідувачі.

Водночас експерти пояснили, як ХАМАС зумів втримати у таємниці планування нападу. Для цього працювали в кількох напрямах. По-перше, для спілкування не використовували електронні канали, які прослуховувала служба безпеки Ізраїлю. По-друге, для обміну інформації використовували кур'єрів. По-третє, у відкритих розмовах говорили про те, що не планують нападати, а будуть розвивати бізнес. По-четверте, певний час утримувались від бойових дій та зігнорували напади терористів з Лівану.

Співрозмовники NYT підсумували чотири основні помилки спецслужб Ізраїлю:

не помітили альтернативних каналів зв'язку терористів; покладались на електронні засоби спостереження; командири зібрались на одній базі; довіра до повідомлень, в яких ватажки ХАМАС говорили про схильність до миру.

Зазначимо, згідно з крайніми повідомленнями урядовців Ізраїлю, від нападу терористів ХАМАС загинуло 1200 осіб. Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) запевнила, що знешкоджено півтори тисячі нападників, а лінія кордону з Сектором Гази — під повним контролем. Вживають заходи для знешкодження решти бойовиків — зокрема, наносяться удари по штабах на території Гази.

Нагадуємо, ЗМІ побували в місцевості, яка першою потрапила під навалу терористів: сфотографували бетонний бункер, в якому від вибуху гранати загинуло 14 осіб. У соцмережах також розповіли про подружжя ізраїльтян, які ліквідували сімох нападників, щоб врятувати своїх дітей. Також зазначається, що від рук ХАМАС загинули активісти, які підтримували налагодження миру з терористами з Сектору Гази.