Mastiff, Husky, Oshkosh: як ЗСУ ремонтують британські броньовика на передовій (фото)

За словами механіка Сергія з Сил логістики, Mastiff чудово захищає життя бійців. Навіть при серйозних ушкодженнях в 90% випадків екіпаж залишається неушкодженим.

Велика Британія передала Україні озброєння на мільярди доларів, серед них броньовики Husky, Mastiff та Oshkosh. У виданні АрміяInform розказали, як українські військові ремонтують машину на південному фронті.

Завдання Сил логістики полягає в тому, щоб тримати в строю британські машини, а відтак ремонтні роботи доводиться робити за кілька кілометрів від фронту, щоб не буксирувати машину до пункту постійної дислокації. Один з військових Сил логістики Сергій каже, що спеціалізується на британських "собачках". В перші тижні до них надходило по 1- машин на день для ремонту.

Фото: АрміяInform

Для аналізу пошкоджень військові мають спеціальний діагностичний компʼютер, який може проаналізувати різні вузли машини.

"Використовуємо спеціальний діагностичний комп’ютер. За його допомогою виконується діагностика двигуна, різних вузлів та агрегатів машини, автоматичної коробки передач тощо. Зазвичай найчастіші ушкодження такої техніки на фронті — підриви на мінах, влучання протитанкових керованих ракет, а також уламкові ушкодження від снарядів", — розповідає Сергій.

Також він додав, що якщо в них є інструмент, то вони зможуть виконувати ремонт на місці й за день-два машина повернеться в стрій. Військовий розповів, як нещодавно ремонтували Mastiff. Він був дуже побитий й мав пошкодження патрубок, роздавальній коробці та інші. Попри всі ушкодження екіпаж залишився неушкодженим, а Mastiff відправили відновлювати далі через відсутність інструментів.

Mastiff в ЗСУ Фото: АрміяInform

"Найголовніший показник — це живучість Mastiff. Ті, хто бере участь у штурмах кажуть, що вона сягає 90 %. Якщо порівнювати з БТРом, у якого цей показник становить 10 % — різниця суттєва. А все тому, що зазвичай капсула, де перебуває екіпаж, практично невразлива. Навіть якщо йде підрив на міні, то можна втратити колесо, міст чи ще щось з навісного, але капсула буде цілою", — розповідає Сергій.

Нагадаємо, 15 травня в ЗМІ писали, що броньовики Mastiff використовують українські десантники.

Експерт Олександр Коваленко заявив, що ЗСУ встановили 3 рекорди зі знищення техніки та зброї російської армії у вересні.