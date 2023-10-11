Онуки головного рабина України опинилися в укриттях і в Україні, і в Ізраїлі (фото)

Спільний біль, каже головний рабин України Моше Асман, також однаковий, незалежно від регіону, де він присутній.

Головний рабин України Моше Асман констатував у своєму акаунті в соцмережі Х, що почерк у терористів усього світу однаковий, де б вони не перебували.

Він опублікував дві фотографії своїх онуків, які спочатку ховалися від російських ракет у Києві, а потім їм довелося ховатися від ракет бойовиків ХАМАС в Ізраїлі, куди вони евакуювалися з України, що воює.

Онуки рабина і в Києві, і в Ізраїлі ховаються від обстрілів терористів Фото: Twitter Онуки рабина і в Києві, і в Ізраїлі ховаються від обстрілів терористів Фото: Twitter

"Два різні куточки світу, але такий спільний біль і боротьба... У мене розривається серце, коли я бачу ці обличчя, але я вірю, що світло істини і віри проведе нас через ці випробування", — упевнений рабин.

Головний рабин України висловив, що гнів і лють мають наздогнати всіх, хто причетний до терору мирного населення.

Що відомо про українців в Ізраїлі

Після нападу ХАМАС на Ізраїль посольство України створило оперативний штаб для допомоги українцям, які опинилися в країні. Операційний штаб МЗС України вже опрацював 1000 заявок від українців і в Ізраїлі, і в Секторі Газа. Про це повідомив представник українського дипвідомства Олег Ніколенко.

Увечері в суботу, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас із Сектора Гази хочуть евакуюватися 150 громадян України.

9 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживають заходів для репатріації їхніх тіл. Однак 11 жовтня стало відомо ще про одного загиблого українця та 9 поранених, шестеро громадян України зникли безвісти.

Днем пізніше із ізраїльського міста Сдерот було евакуйовано українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Крім того, Україна організувала перший евакуаційний рейс для співвітчизників, які залишилися в Ізраїлі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Звільнення заручників — що робить Ізраїль

Минулими вихідними терористи ХАМАС перевезли в Сектор Газа близько 150 ізраїльтян.

Палестинці пообіцяли страчувати по одному заручнику щоразу, коли ізраїльські військові без попередження бомбитимуть цивільні об'єкти. Але поки невідомо, чи виконали вони цю обіцянку.

Спеціальний ізраїльський підрозділ із порятунку заручників Сайєрет Маткаль, який створювали за моделлю британської Особливої повітряної служби (SAS), відомого порятунком пасажирів в аеропорту Уганди 1976 року, готується визволяти людей із полону бойовиків ХАМАС.

Це розвідувальний підрозділ Генерального штабу, що спеціалізується на порятунку заручників і розвідувальних операціях. Серед його ветеранів — кілька ізраїльських прем'єрів. Однак уже зараз відомо, що місія з порятунку людей із Сектора Гази може виявитися найскладнішою у військовій історії Ізраїлю. Сайерет Маткаль діятиме спільно з ЯМАМом, а США надаватимуть розвідувальну підтримку і приведуть у боєготовність своїх "морських котиків". Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко" і готує масштабну наземну операцію.

Також повідомлялося, що Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян інших країн, серед них є українці.