Україна продовжить контрнаступ узимку, — командувач армії США (відео)

Генерал Чарльз Браун зазначив, що в зимові місяці ситуація на фронті стає складнішою, однак, на його думку, США "ставлять Україну в хороше становище".

Сили оборони України збираються продовжити контрнаступ взимку. Про це сказав голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун на спільній пресконференції з главою міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі 11 жовтня.

Журналісти запитали у Чарльза Брауна, чи можуть погодні умови вплинути на здатність української армії здійснювати контрнаступальні дії.

"Я вважаю, що ми ставимо Україну в хороше становище. Я розумію, що в зимові місяці ситуація стає складнішою, але Україна має намір продовжувати свої наступальні операції протягом зимових місяців", — відповів американський генерал.

Командувач армією США також заявив про намір продовжувати підтримувати Україну в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації.

Пресконференція Ллойда Остіна і Чальза Брауна в Брюсселі

Зеленський закликав наростити допомогу Україні напередодні зими

Як повідомляє Reuters, у межах засідання у форматі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський попросив союзників по НАТО надати Києву більше зброї та засобів ППО, щоб пережити зиму.

"Ми повинні виграти зимову битву з тероризмом, і ми можемо її виграти", — сказав український лідер.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва "знову готується використовувати зиму як зброю війни", маючи на увазі атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Нам необхідно запобігти цьому, оскільки завдяки більш досконалим і розширеним можливостям протиповітряної оборони ми можемо досягти більших результатів", — сказав глава НАТО.

Нагадаємо, 22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.

Зі свого боку колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі 19 вересня припустив, що Україна продовжить наступ після зими. Він заявив, що всупереч заявам критиків контрнаступ ЗСУ не провалився, а у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".