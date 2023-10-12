Збила ППО України: російські дрони впали в Румунії "випадково", — міноборони країни

Міністр оборони Анджел Тилвар заявив, що територія Румунії не була метою атаки БПЛА. Унаслідок інцидентів матеріальних збитків і постраждалих немає.

У Міноборони Румунії заявили, що ППО України збила російські безпілотники і вони впали на території країни "випадково". Про це пише видання Digi24.

Як розповів міністр Анджел Тилвар 11 жовтня, виступаючи перед парламентом, БПЛА Shahed-136/131, які впали на румунській території, увійшли в "неконтрольований рух" і "випадково" проникли в країну.

"Наразі технічну експертизу щодо фрагментів, вилучених із двох локацій, завершено, звіт передано до генеральної прокуратури у відкритому провадженні відповідно до процедур", — сказав міністр.

За його словами, отримана інформація дає змогу зробити висновок, що БПЛА були вражені ППО України під час атаки на порт Ізмаїл. Він заявив, що територія Румунії не була метою російських військ.

Тилвар сказав, що російські безпілотники не могли бути помічені системою раннього оповіщення через низьку висоту. Унаслідок інцидентів матеріальних збитків і постраждалих немає.

Падіння дронів у Румунії: що відомо

Іранські дрони-камікадзе Shahed 4 вересня впали на території Румунії. Вибухнули безпілотники, запущені вночі російськими силами для ударів по Одеській області. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку РФ для інших країн.

У Румунії 7 вересня заявили, що жителів села Плауру біля Ізмаїла мають намір переселити через російські обстріли. Понад місяць повідомляють, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько.