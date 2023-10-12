Ускладнить наступ на Авдіївку: ЗСУ знищили міст в Донецькій області (фото)

Міст на трасі "Горлівка-Ясинувата" дозволяв окупантам швидко перекидати сили та засоби між Горлівкою та Донецьком, тепер це буде робити важче. До того ж він був зручним для окупантів, щоб відправляти війська на Авдіївку.

Українські війська підірвали міст на трасі "Горлівка-Ясинувата", що знаходиться в тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соцмережі.

Шляхопровід знаходився під вогневим контролем Сил оборони вже довгий час. Окупанти повідомляли про періодичні артилерійські удари з боку ЗСУ, однак рух трасою продовжувався. Російським військам міст був зручним для швидкого перекидання військ між Горлівкою та Донецьком, які знаходяться в тимчасовій окупації.

Тепер логістика окупантів суттєво ускладниться в пошуках об'їзних шляхів через т.о. Єнакієве. Окрім цього помітно, що разом з мостом було знищено дві російські машини. Опубліковані в мережі фотографії показують, що удар знищив декілька опор мосту, тому швидке його відновлення неможливе.

Місце знищення мосту між Донецьком та Горлівкою Фото: Deep State

У виданні припускають, що атака здійснювалась корегованою авіабомбою JDAM-ER. В її основі лежить снаряд Mark 82 вагою 230 кілограмів. Їх можуть запускати винищувачі МіГ-29 та Су-27. Не виключено, що до таких дій в ЗСУ пішли через активізацію наступу ворога в районі Авдіївки. Знищений міст знаходиться в 12 км від населеного пункту. Окупантам буде важче перекидати артилерійські боєприпаси, евакуйовувати поранених та підвозити підкріплення.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Зеленський заявив, що Сили оборони тримають позиції в Авдіївці. Також під час штурмових дій окупанти втратили незвичайні БТРи під Авдіївкою.