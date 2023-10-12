Штурм РФ біля Авдіївки: бійці ССО за добу ліквідували 8 одиниць ворожої техніки (відео)

Українським військовим вдалося знищили танки, БМП, БТР та бронемобіль "Тигр". Також ворог зазнав втрат у живій силі.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України за добу знищили живу силу та вісім одиниць важкої техніки Збройних сил Російської Федерації біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі ССО у Telegram.

"Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що військові ССО одні з перших вступили у бій з ворогом біля Авдіївки. У результаті вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК третього полку ССО було знищено:

п'ять танків;

БМП;

БТР;

бронемобіль "Тигр".

Крім цього, українські військові ліквідували десятки живої сили ворога.

Також бійці опублікували ролик, у якому показали, як виявляли ворожу техніку та завдавали вдалих ударів по ній. Після атак техніка ЗС РФ горіла, а ворог гинув.

"Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня стало одним із найважчих днів для українських військових біля Авдіївки Донецької області. За інформацією моніторингової спільноти DeepState, ворог намагався атакувати ЗСУ декількома колонами та десантом.

Аналітики Інституту вивчення війни за 10 жовтня повідомили, що ЗС РФ відновили наступ біля Авдіївки. Крім цього, ворог пішов у штурм у Запорізькій області на лінії П'ятихатки-Жереб'янки.

12 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що окупанти активізувалися в районі Авдіївки. Зокрема, більшість сил ворог кидає на північ від міста. Зі слів Барабаша, ЗС РФ намагаються захопити Авдіївку в короткі терміни, в результаті проводять штурмові діх, які не зазнають успіху.