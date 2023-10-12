Під прапором Ліберії: росіяни вкрали у Маріуполі два судна, — мерія (документ)

У місцевому підпіллі поділилися документом, який підтверджує викрадення двох суден під прапором Ліберії, що знаходилися у порту окупованого міста.

Російські окупанти вкрали два судна під прапором Ліберії, що знаходилися у порту Маріуполя Донецької області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на маріупольський Спротив.

"Росія офіційно вкрала два судна, які є власністю підприємства Ліберії, не кліпнувши оком. Можливо, що саме через те, що Ліберія підтримала Україну та засудила російське вторгнення. Така собі "дрібна" помста", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі згаданим документом, в порту Маріуполя стоять два ліберійських судна Blue Star I та Smarta. Факт їх перебування на початок блокади міста задокументовано зверненням омбудсмена України в ООН. Інформація про ці судна була оприлюднена й відомим агентством Reuters. Воно тоді писало, що одне судно належить ліберійській компанії Smarta Shipping і саме перебувало у Маріупольському порту під завантаженням металом, друге Blue Star — начебто ходило під панамським стягом, але воно належить також ліберійській компанії.

Лист "Фонду розвитку територій" одному з керівників федерального агентства з управління державним майном Фото: Telegram

Відтоді, пише Андрющенко, російська влада так і не повернула судна їхнім власникам. Крім того, окупанти перейменували кораблі на честь загиблих донецьких бойовиків — Сергія Аграновича та Олександра Захарченка. За наявним документом, судна були офіційно передані з російської державної власності у власність Федерального агентства з управління майном "Роскапстрой".

"На окупованих територіях (зокрема у Маріуполі) долю українського та іноземного майна, яке дісталось від окупації, вирішує такий собі "Фонд развития территорий". Головою Наглядової ради є Марат Хуснуллін. Саме ця контора приймає та потім вирішує, що робити з рухомим і нерухомим майном на окупованій території", — зазначив радник мера.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни поглиблюють дно порту Маріуполя, щоб налагодити свою логістику великих вантажних суден.

Жителі Маріуполя стверджують, пише Фокус, що в їхньому місті знесли близько 465 багатоповерхових будинків. У кожному з них — від 100 до 200 квартир, власники яких залишилися без житла.