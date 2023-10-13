Хочуть взяти в кільце: генерал розповів про мету наступу ЗС РФ на Авдіївку

Ігор Романенко розповів, що армія РФ на фронті формує великі резерви, але змушена вводити їх частинами. Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце.

Армія РФ поставила за мету досягти стратегічних успіхів на фронті, саме тому окупанти намагаються взяти в кільце Авдіївку Донецької області. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, наразі російські окупанти на фронті формують великі резерви, але змушені вводити їх частинами. Натомість, наголошує експерт, з військового погляду було б найефективніше ввести в дію загалом цілу резервну армію.

Чому росіяни обрали саме Авдіївський напрямок

Як зазначив Романенко, ще кілька років тому президент Росії Володимир Путін вже наголошував на тому, що армії РФ потрібно необхідно захопити Луганську та Донецьку області.

"Противник намагається взяти в кільце або здійснити оперативне охоплення, в народі — котел. Якщо подивитися фланги, північні та південні, відстань між ними в районі Авдіївки всього 10 кілометрів. Тому у них така спокуса військова, тактична, якщо введуть свої резерви, а вони завели цілу бригаду на Авдіївський напрямок, то якимись зусиллями можна все це зімкнути, досягти котлів, які ніяк у них не виходить зробити", – розповів експерт.

При цьому генерал-лейтенант вказав, що якби військам РФ вдалося просунутися на Авдіївському напрямку, то загроза була б відповідна недалеко на південь — до розташованої Мар’їнки.

"У сукупності вони тут зосередили такий рівень сили і намагаються реалізувати ці плани, чому заважають наші сили оборони і активно протидіють їм", – підсумував Романенко.

Бої під Авдіївкою: деталі

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що ЗС РФ намагаються досягнути успіху навколо Авдіївки — усі атаки відбито станом на ранок 12 жовтня. Між тим аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вивчили відео з місця подій і припустили, що росіяни мають тимчасове невелике просування у двох точках:

на південному заході біля Сєверного;

на північному заході біля Степового та Красногорівки.

Зазначимо, голова військової адміністрації Авдіївки Віктор Барабаш повідомив, що російські штурми тривають цілодобово. Особливо ворог тисне на північ від міста. З його слів 11 жовтня росіяни запустили 11 ракет, 12 жовтня — 12 авіабомб. По позиціях ЗСУ б'ють артилерією, мінометами, РСЗВ "Град".

Нагадуємо, бійці ЗСУ, які тримають оборону під Авдіївкою, показали використання Javelin проти бронемашин ЗС РФ. На відео з місця подій видно, як зупинили висадку ворожої піхоти. Тим часом аналітики ISW зауважили, що росіяни почали використовуй нові тактики бою у Донецькій області, але все ж не відмовились від так званих "м'ясних штурмів".

Окрім того, боєць Легіону "Свобода" Максим Морозов розповів, що ворог намагається оточити Авдіївку, кидаючи у бій живу силу і танкові колони, які успішно знищуються українськими воїнами. Крім наземних сил, росіяни масовано використовують авіацію.