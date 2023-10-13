"Нічого страшного": у РФ систематично б'ють контрактників, які повернулись з України (фото)

Російські пропагандисти визнали, що військових ЗС РФ б'ють та убивають співгромадяни, які не помічають їхніх "бойових заслуг" на війні в Україні. Вказали, що скарги ігнорує навіть поліція.

У Санкт-Петербурзі посеред ночі побили росіянина, який брав участь у вторгненні ЗС РФ в Україну. Під час інциденту нападник дорікав йому участю у війні і обіцяв зламати ще й другу ногу. У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm звернули увагу на те, що це далеко не перший напад на російських військових — їх почали бити систематично, інколи навіть убивають. Про це волонтери спільноти написали у Telegram-каналі.

У дописі розміщено фрагмент репортажу з російського телеканалу, в якому розповідають про напад на "ветерана" Дмитра Терешенкова. Напад стався о 01:33 2 жовтня. На відео з камер спостереження видно, як до чоловіка на милицях підбіг невідомий у чорній куртці і почав його штурхати. Незабаром після цього "жертва" почала бити нападника однією з милиць. За кілька секунд до інциденту приєднались перехожі — допомогли добити.

Терешенков поскаржився, що російська поліція зігнорувала його звернення. Він наполягав, що йому погрожували через участь у війні. Наприклад, вигукували: "Ей, свошник, іди сюди, я тобі другу ногу зламаю". Поліція його уважно вислухала, але нічого не зробила: сказали, що "нічого страшного не сталось".

Побиття військових у РФ — деталі

З розповіді побитого стало зрозуміло, що він воював в Україні на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Зокрема, потрапив під обстріл ЗСУ неподалік від Каховського водосховища. У прокремлівських пабліках зазначають, що його позивний "Башмак" і він відзначився у боях з українцями: позбувся ноги і отримав орден.

Також пропагандисти сумують через масові побиття "ветеранів" війни в Україні. Вказують, що це "далеко не перший випадок". Інколи таких людей — "защитников Отечества" — навіть убивають.

Побиття у РФ: скарги на систематичні напади на мобілізованих до лав ЗС РФ

Зазначимо, наразі не відшукалось офіційної статистики РФ щодо ставлення росіян до військових ЗС РФ, які воювали в Україні. Натомість зі зведень Генштабу ЗСУ відомо, що за майже 600 днів війни Росія втратила більш як 285 тис. військових, з них 1030 — протягом останньої доби станом на 12 жовтня.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російська влада приховує від населення втрати на Авдіївському відтинку фронту, де 10 жовтня почались посилені штурми позицій ЗСУ. Тим часом голова ГУР Міноборони Кирило Буданов оцінив, чи вистачить у РФ ресурсів на війну. З його слів, людських ресурсів вистачить надовго, а техніки — до 2025-2026 рр.