Путін нелегітимний, а в Росії диктатура: ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію

Асамблея підтримала створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для російського керівництва, включно з главою Кремля, для притягнення до відповідальності за агресію проти України, починаючи з лютого 2014 року.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала чинного президента Росії Володимира Путіна нелегітимним правителем, а російський режим — диктатурою. Про це в п'ятницю, 13 жовтня, повідомила голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у своєму Telegram-каналі.

Нардеп пояснила, що це рішення пов'язане з незаконними поправками до російського законодавства, які дають змогу Путіну керувати країною до 2036 року. ПАРЄ закликала членів та інші країни обмежити контакти з російським лідером після закінчення його президентства, за винятком гуманітарних питань.

"Продовження правління Путіна перетворило Росію на фактичну диктатуру, що загрожує міжнародному миру", — йдеться в резолюції ПАРЄ.

ПАРЄ визнала Путіна нелегітимним правителем Фото: Марія Мезенцева

Також у резолюції підтримується створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з Путіним, до відповідальності за агресію проти України. Цей трибунал також має розслідувати події на території України з лютого 2014 року, включно з анексією Криму, війною на Донбасі та катастрофою рейсу MH17.

"Асамблея закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати Путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордера на арешт. Нагадаю, нещодавно Римський Статут ратифікувала Вірменія. Тобто географія, де Путіна та "омбудсменку" [Марію Львову-Бєлову] з прав дітей можуть заарештувати — розширюється постійно!" — зазначила Мезенцева.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, привітав резолюцію і наголосив, що одноосібне правління Путіна впродовж більш ніж двох десятиліть призвело до злочинів як усередині, так і за межами країни.

"ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну", — додав Кулеба.

Коли в Росії відбудуться вибори президента

Слід зазначити, що Володимир Путін є президентом Росії з 2000 року. На цю посаду він обирався у 2000 і 2004 роках. У 2008 році його змінив Дмитро Медведєв, а Путін тоді став прем'єр-міністром. Пізніше, у 2012 і 2018 роках, Путіна обрали президентом знову. Наступні вибори президента Росії мають відбутися 2024 року.

Наразі Володимир Путін ще не заявив про свої наміри балотуватися на пост президента Росії у виборах 2024 року. Проте, як уже повідомлялося, у його адміністрації вже понад рік готуються до цієї кампанії.