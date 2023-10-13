"Є випускники-2022": свіжі офіцери рязанського училища ВДВ масово гинуть в Україні, — офіцер ЗСУ

На війні в Україні загинуло п'ять лейтенантів ВДВ Росії, які менш як півтора року випустились з військового училища. Найменш "обережні" — випускники 2018 року: їх "втрачено" найбільше.

Генштаб ЗСУ у звіті за ранок 13 жовтня підтвердив знешкодження більш як 250 тис. російських солдатів. Зокрема, протягом минулої доби ворог втратив 1030 од. живої сили. Між тим у мережі вирішили підрахувати, скільки з цих втрат — випускники рязанського училища ВДВ. Підполковник ЗСУ Анатолій Штефан публікував результати підрахунку, які показують, що в Україні загинули 22-23-річні випускники. Про це підполковник написав у Telegram-каналі.

У дописі розміщено п'ять сторінок зі списком загиблих випускників Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. генерала Василя Маргелова: "рязанського училища ВДВ", вказав Штефан.

На сторінках вказано, що щороку училище випускає близько 500 офіцерів ВДВ. Наводиться статистика загиблих по роках. Статистика свідчить, що найбільше загинуло випускників 2018 року — 56 ос. (вік — близько 27-28 років). Найсвіжіші дані — за 2022 рік: загинуло 5 ос.

Офіцери ВДВ РФ — лейтенанти та старші лейтенанти — перелічені у списках поіменно:

2022 рік — 5 ос.;

2021 — 22;

2020 — 19;

2019 — 14;

2018 — 56.

Підрахунок показує, що у 2018 році орієнтовно загинула десята частина відсотків випускників рязанського училища.

Сумарно — 116 російських лейтенантів та старших лейтенантів. Невідомий автор, який опублікував первісний список, зазначив, що ці солдати хотіли повернути "істинно російські землі" і тепер вони їх "отримали сповна".

Втрати РФ — деталі

Зазначимо, згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) російське командування намагається приховати втрати ЗС РФ, яких вони зазнають у боях під Авдіївкою. Український військовий з легіону "Свобода" підтвердив, що ворог перекинув на цю ділянку фронту близько трьох батальйонів живої сили, а також бронемашини. Мета противника — взяти в кліщі позиції Сил оборони.

Між тим Кремль не планує поповнювати втрати шляхом оголошення загальної мобілізації. Зокрема, президент Росії Володимир Путін заявив, що ЗС РФ має достатню кількість добровольців-контрактників. Тим часом Міноборони оголосили осінній призов до лав російської армії: планують отримати більш як 100 тис. новобранців.

Нагадуємо, росіяни, які повернулись з війни в Україні, зустрічаються на батьківщині з нерозумінням своїх співвітчизників. Зокрема, їх вдома систематично б'ють і убивають. Крайній відомий випадок — у Санкт-Петербурзі "ветеран" посеред ночі побився з перехожим. Інші інциденти завершились смертю ексвійськового ЗС РФ: подія сталась в Єкатеринбурзі.