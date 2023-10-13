Обміняють — піду воювати проти України: агентку РФ засудили до довічного ув'язнення (відео, фото)

Зрадниця розповіла на суді, що за свою протиправну діяльність вона загалом отримала від ворога майже 150 тисяч гривень.

У Кіровоградській області вперше до довічного ув’язнення за державну зраду засудили російську агентку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі

Що кажуть в СБУ

Для збору інформації обвинувачена об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації об’єктів з прив’язкою до місцевості. Як зазначає речниця управління СБУ у Кіровоградській області Юлія Ткач, затримали жінку 15 березня на Кіровоградщині, коли вона фотографувала підприємство оборонпрому.

Отримані відомості у вигляді текстових повідомлень засуджена передавала месенджером через "зв’язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

Російську агентку затримали на Кіровоградщині у березні цьогоріч

Потрапила зрадниця у поле зору правоохоронців після переїзду на Кіровоградщину з окупованого Маріуполю. Під час слідства і в залі суду обвинувачена розповіла про деталі співпраці із ФСБ, зауваживши, що її завербували в момент спроби перетнути український кордон. Там вона і підписала згоду на таємне співробітництво з агресором.

Як підтвердила обвинувачена, за інформацію про залізничні переїзди, блокпости, нафтопереробні підприємства та оборонпром вони отримували від своїх російських кураторів від 2 до 4 тисяч гривень. Від 25 до 35 тисяч гривень оцінювали складніші дії — фото- і відеофіксацію дислокації українських військових, їх частин і техніки, оборонних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

"За вказані послуги засуджена мала невеликі кошти, але заявила, що виконувала згадані завдання більше за своїми ідейними міркуваннями", — розповіла речниця управління СБУ у Кіровоградській області Юлія Ткач.

Загалом зрадниця на суді розповіла, що за свою протиправну діяльність вона отримала від ворога майже 150 тисяч гривень.

"На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — уточнює СБУ.

Що кажуть журналісти

За інформацією речниці обласної прокуратури Наталії Алексєєнко, 22-річна місцева мешканка Ангеліна працювала на спецслужби Російської Федерації, збираючи дані у Кіровоградській і Полтавській областях, пише "Суспільне". На запитання прокурора Володимира Лещенка, який брав участь у судовому засіданні, чи не шкодує вона стосовно зробленого, засуджена відповіла, що їй шкода людей, а от підприємства, об'єкти, на які вона наводила — ні.

"Вироком Світловодського міськрайонного суду жінку засудили за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та заперечення збройної агресії РФ проти України. Їй призначили покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — підкреслює прокурор.

Перед судом агентка заявила клопотання про застосування стосовно неї процедури обміну. При цьому додала, що якщо її обміняють, вона у разі необхідності візьме до рук зброю і воюватиме проти України.

Обвинувачена заявила, що не збирається оскаржувати вирок суду, а чекатиме на обмін.

"Оскільки вона є у списках на обмін, у 110 чи 111 списку, то така можливість, ймовірно, у неї й буде", — зазначив адвокат засудженої Віктор Погрібний.

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Нагадаємо, Фокус писав, що голова СБУ Василь Малюк зазначив, що Служба безпеки ніби "хірург" намагається виявити шпигунів. З його слів, серед завдань агентів РФ є збирання інформації про військові цілі, включно з військовими базами та складами боєприпасів.

Нагадаємо, 11 жовтня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що на Запорізькому напрямку Збройні сили України знищили роту так званого "народного ополчєнія" Генічеська, яка складалася зі зрадників. З його слів, до складу роти в основному входили наркомани, алкоголіки та інші "кольори нації".

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