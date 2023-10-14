У Кремлі визначились, хто може стати наступником Путіна, — Newsweek

У Кремлі мають вибрати між трьома кандидатами, який стануть наступниками нинішнього президента Путіна. Серед можливих наступників Китай може погодитись навіть на двійника.

Президент Росії Володимир Путін 12 жовтня відвідав з офіційним візитом Киргизстан, де зустрівся з президентом Садиром Жапаровим і вручив йому російський орден. Візит до цієї центральноазійської країни — перший у 2023 році, оскільки очільник Кремля перебуває під загрозою арешту через ордер Міжнародного кримінального суду. Попереду очікується поїздка до Китаю та особиста зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном. Видання Newsweek зауважило, що у поїздках міг взяти участь двійник Путіна, оскільки він серйозно хворий і йому вже підшукали наступника. Про деталі ситуації в Кремлі ідеться у статті на порталі Newsweek.

Автор видання, роблячи свої висновки, ґрунтувався на низці повідомлень про стан здоров'я Путіна та настрої в Кремлі. В підсумку зазначив, що Путін бачить своїм наступником прем'єр-міністра Володимира Мішустіна. Оточення московського диктатора має іншу кандидатуру. Між тим Китай задовольнило б спілкування навіть з двійником.

Президент Путін — хто може стати наступником

Newsweek вказує, з посиланням на неназвані джерела у Білому домі та на розслідування росЗМІ Meduza, що Путін пройшов серйозне лікування від онкологічного захворювання у березні 2022 році. Тому зараз навіть під час закордонних поїздок його заміняє двійник.

Тим часом Кремль готовий використовувати двійника у випадку тимчасового відсторонення очільника РФ (через хворобу): "Є загальне розуміння, що деякий час можна було використовувати двійника президента після смерті або усунення від влади справжнього Володимира Путіна", — цитують повідомлення з Telegram-каналу "Генерал СВР".

У Киргизстані замість справжнього президента був двійник, він же поїде до Китаю. При чому Сі Цзиньпін знає, що спілкуватиметься саме з двійником: хоче зрозуміти, що він за особистість. "Китайські товариші хочуть поспілкуватися саме з двійником і скласти про нього свою думку", — вказує автор допису.

Наголошується, що у Кремлі роздає розпорядження директор ФСБ РФ Микола Патрушев: начебто він наказав не виконувати розпорядження Путіна щодо Мішустіна. Зазначимо, Фокус публікував думку експерта, що Китай в цілому не заперечує проти кандидатури, яку пропонує поки що живий російський диктатор.

Микола Патрушев Михайло Мішустін Двійник Путіна Фото: Reuters

Журналісти Newsweek наголошують, що Путін не вважає Патрушева своїм наступником і тому передача влади, коли вона відбудеться, не пройде мирно: "Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев уже сказав, що Путін марить і дав чітке розпорядження ігнорувати волю президента. Путін, пропонуючи Мішустіна як наступника, ні словом не обмовився про Миколу Патрушева, який на сьогодні ще не перша людина в державі, але вже й не друга. Ситуація розжарюється і може статися, що великий транзит піде зовсім не так, як розраховують основні актори системи".

Зазначимо, наразі немає офіційних коментарів Кремля щодо можливого транзиту владу у РФ. Крайні заяви речника Путіна Дмитра Пєскова стосуються коментарів щодо подій у Секторі Гази та питань внутрішньої політики РФ.

Водночас ЗМІ опублікували виступ Путіна щодо нападу ХАМАС на громадян Ізраїлю. Політик запевнив, що США винні у злочинах палестинських терористів, а він готовий виступити посередником в мирних перемовинах.

Нагадуємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов оцінив можливості Росії вести тривалу війну в Україні. На його думку, у РФ техніки та економічних ресурсів вистачить до 2025 року, а людей вистачить ще на довше. Між тим українцям слід готуватись до ударів ЗС РФ по енергетичних об'єктах: ворог зібрав достатню кількість ракет.