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Усім з'явитись у військкомат: як діяти українцям з правом на відстрочку від мобілізації (відео)

Олена Бурдейна
Фото: ТСН | Вручення повістки

Деякі категорії громадян України мають право на відстрочку, пояснив спікер Сухопутних військ. Щоб скористатись цим правом, потрібно пройти певну процедуру, завітавши до ТЦК.

Через вторгнення РФ в Україну військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, щоб прибути до військкоматів та оновити дані про себе у спеціальному реєстрі. Начальник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, яким саме категоріям українців — і чоловікам, і жінкам — потрібно поспілкуватись з військкомами. Про це ідеться в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Фітьо найперше нагадав, що обов'язок захищати батьківщину вказаний у Конституції України. Зазначимо, ідеться про статтю 65 основного закону, в якому вказано: "Захист Вітчизни є обов'язком громадян України".

З огляду на це, наголосив спікер, до Територіальних центрів комплектування повинні прибути усі військовозобов'язані.

"Щоб бути готовим виконати свій конституційний обов'язок, потрібно прибути до терцентру комплектування і оновити свої облікові дані".

Право на відстрочку — деталі

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку", "Про оборону" та низки інших законодавчих актів, Указів президента та постанов Кабміну, військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки-медики. Прийти до військкомату потрібно обов'язково усім, навіть тим, хто має право на відстрочку.

Щоб скористатись правом на відстрочку, потрібно прийти до ТЦК і повідомити про це. Інакше військкомат просто не знатиме про наявність такого права у певного військовозобов'язаного.

"Людина, яка по базі є як військовозобовʼязана і здорова, а має хворобу, але про неї не повідомила – ми не знаємо, що людина не може проходити службу в ЗСУ", — заявив Фітьо.

Мобілізація в Україні

У ТЦК очікують візиту наступних категорій громадян:

  • чоловіки віком від 18 до 60 років — зобов'язані з'явитись;
  • жінки-лікарі віком до 60 років — підлягають встановленню на облік. Але якщо вони не були обліку до 30 грудня 2022 року, то візит можна відкласти до 2026 року.

З'явитись мають і хворі, і здорові громадяни, наголосив військком. Це потрібно для того, щоб надати або оновити інформацію про те, чи має людина право на відстрочку.

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Зазначимо, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації через своє місце роботи. В переліку — працівники органів державної влади різних рівнів, службовці силових, оборонних та правоохоронних відомств, науковці, викладачі, заброньовані співробітники деяких підприємств.

Нагадуємо, студентів українських вишів можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише у деяких випадках, ідеться у роз'яснення Міністерства освіти та науки України. Зокрема, опинитись в армії можуть чоловіки, які перебувають у академічній відпустці. Тим часом у наказі Міністерства оборони вказано, що мобілізуватимуть також громадян, які або вилікувались від певних інфекційних хвороб, або мають слабко виражені симптоми, або перебіг хвороби безсимптомний.