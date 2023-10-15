"Не можуть вільно пересуватися": експерт розповів, як РФ втратила контроль над Чорним морем

ВМФ РФ розосередив кораблі та підводні човни у зв'язку з атаками Сил оборони України. Експерт вважає, що Росія більше не має домінування в Чорному морі.

Через інтенсивні атаки Сил оборони України в Чорному морі окупантам довелося розосередити свої кораблі та підводні човни. Про це заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу.

Експерт вважає, що російський флот не може вільно пересуватися акваторією Чорного моря, оскільки регулярно стає об'єктом атак підрозділів ЗСУ, українських спецслужб, Сил спеціальних операцій. У зв'язку з цим Маломуж вважає, що Чорноморський флот РФ уже не має потужного домінування в Чорному морі.

"Окупанти вирішили розосередити кораблі та підводні човни. Але ми це відстежуємо. Ми контролюємо, що відбувається в Чорному морі. І знаємо, що знаходиться під Керчю, Феодосією, що знаходиться в Новоросійську. І коли воно все буде виходити", — сказав Маломуж.

Експерт додав, що в України є засоби, які можуть дістати кораблі Чорноморського флоту та інші військові об'єкти в Криму. Йдеться про далекобійні ракети за типом Storm Shadow, а також надводні дрони.

"Ми створили такі умови для Чорноморського флоту. Комфорту для них не буде. Будемо по всьому морю знищувати Чорноморський флот", — додав Маломуж.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Джеймс Хіппі заявляв, що Україні вдалося завдати "функціональної поразки" Чорноморському флоту Росії, який "змушений розійтися по портах". Однак експерти в бесіді з Фокусом зазначали, що не варто недооцінювати ворога — можливість запускати "Калібри" у росіян, як і раніше, залишається.

"Ми ведемо війну на цьому напрямку, яка виключає серйозний ризик для особового складу ЗСУ: для цього ми використовуємо дрони, ракети, щоб зменшити бойовий потенціал супротивника, зокрема, що стосується десантних кораблів і ракетоносіїв у Чорному морі. Але сказати, що їхній флот зруйнований, поки що рано", — говорив Фокусу Заблоцький.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот Росії складався з 58 бойових кораблів. З урахуванням патрульних катерів — 74. За 19 місяців війни Сили оборони України вивели з ладу або пошкодили близько 14 суден. Серед них великі десантні кораблі "Саратов", "Новочеркаськ", "Орськ", "Цезар Куніков", флагманський ракетний крейсер "Москва" — одна зі знакових перемог для України, російський буксир "Василь Бех" із зенітно-ракетним комплексом "Тор", фрегат "Адмірал Макаров", тральщик "Іван Голубець", десантний корабель "Мінськ", дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", два патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" і російський ракетний корабель "Самум".