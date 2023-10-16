"Ми готуємося": Путін оцінив ймовірність війни Росії зі США

Очільник Кремля заявив, що США нібито готуються воювати відразу з РФ та Китаєм. Путін окремо наголосив, що керується принципом "хочеш миру – готуйся до війни".

Президент Росії Володимир Путін заявив, якщо США готуються до війни із РФ та Китаєм, то у нього немає іншого виходу, аніж також до неї готуватися. Проте, за його словами, Росія хоче миру. Про це очільник Кремля повідомив у розмові із журналістом телеканалу "Росія".

"Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни", — каже диктатор.

Водночас, Путін наголосив, що Росія хоче миру, але якщо Сполучені Штани планують воювати, то це буде "зовсім інша війна".

Окрім того, очільник Кремля порівняв війну в Україні та в Ізраїлі. Він заявив, що "СВО" – це зовсім інше, ніж зараз відбувається на Близькому Сході.

"Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з Росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно", – заявляє Путін.

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на зміну риторики серед росіян щодо наступу окупантів на Авдіївку. Вони зазначають, що загарбники "знижують очікування" щодо просування ЗС РФ.

Також колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Володимир Путін не має ресурсів, щоб затягувати війну в Україні на довгі роки. Він планує все закінчити до 2025 року. Посиленням атак на Авдіївському та Куп’янському напрямах Росія створює передумови для того, щоб поставити нові умови миру.