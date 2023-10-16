Возз'єднаються з сім'ями: Катар допоміг повернути в Україну чотирьох депортованих дітей, — WP

За словами журналістів, діти пройшли через посольство Катару в Москві і вирушили додому різними маршрутами. Деякі з них планували або вже вирушили з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу, тоді як інші віддали перевагу шляху через Білорусь.

РФ погодилася повернути чотирьох дітей, які були депортовані, назад в Україну. Цієї угоди було досягнуто в результаті переговорів, проведених за участю посередників з Катару. Про це пише The Washington Post з посиланням на представника катарського уряду.

Джерело, яке надало інформацію для видання, залишалося анонімним з міркувань конфіденційності переговорів. Воно повідомило, що Москва погодилася повернути чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років своїм сім'ям в Україні.

Двоє з чотирьох дітей уже повернулися до своїх родичів, тоді як інші двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Катар відіграв важливу роль у проведенні тривалих місяцями переговорів на прохання українського уряду.

Діти пройшли через посольство Катару в Москві і вирушили додому різними маршрутами. Деякі з них планували або вже вирушили з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу, тоді як інші віддали перевагу шляху через Білорусь.

За словами чиновника, у поїздці було задіяно кілька видів транспорту, включно з дипломатичним конвоєм, поїздом і приватним літаком, зафрахтованим Катаром.

Представниця МЗС Катару, Лольва аль-Хатер, висловила задоволення позитивними новинами про возз'єднання дітей з їхніми сім'ями в Україні завдяки зусиллям посередництва з боку Катару. Вона підкреслила, що останніми тижнями офіційні представники Катару підтримували безперервний діалог з українськими та російськими колегами.

Фокус писав, що 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

Крім того, 13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій і регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Президент США, як повідомляв Фокус, оголосив про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей.