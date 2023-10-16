У лоукостері Wizz Air розповіли, що сталося з їхніми літаками під час війни в Україні

Як розповіли у прес-службі угорської авіакомпанії, у Києві залишилися три з чотирьох літаків. При цьому на двох із них зняли двигуни.

На момент початку повномасштабного вторгнення Россі чотири літаки угорської авіакомпанії Wizz Air перебували в Україні, але тільки один із них було успішно евакуйовано зі Львова. Про це повідомляє видання avianews.

Так, наприкінці лютого 2022 року в Україні на базі Wizz Air перебували чотири пасажирські літаки Airbus A320. За інформацією, наданою пресслужбою лоукостера, жодне з цих повітряних суден не постраждало під час конфлікту.

Нещодавно глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів, що авіаперевізнику вдалося евакуювати один із літаків зі Львова, в той час як із трьох літаків, які перебували в Києві, в хорошому стані залишився тільки один.

В авіакомпанії пояснили, що з двох із цих літаків було знято двигуни, і їх відправили до Польщі. Однак третій літак у Києві все ще залишається з двигунами.

"Wizz Air може знову встановити ці двигуни на ці літаки і знову полетіти на них після проведення необхідних технічних перевірок", — зазначили в авіакомпанії.

Як літак Wizz Air доставили до Польщі

При цьому на початку війни один з авіалайнерів компанії перебував в аеропорту Львова. 13 вересня 2022 року лоукостер успішно провів його евакуацію до Польщі, де літак доставили на базу авіаперевізника в Катовіце. Під час перельоту над Україною пілоти відключили передавач сигналів.

Решта три літаки зараз перебувають в аеропорту "Київ" (Жуляни), розповіли у пресслужбі лоукостера.

Раніше Фокус більш детально писав про те, як літак лоукостера Wizz Air A320 HA-LWS покинув Львів.

Також у лютому 2023 року повідомлялося, що Wizz Air із 14 березня призупинив усі польоти до Молдови та з країни. У своїй заяві авіакомпанія посилалася на те, що повітряний простір над республікою є небезпечним.