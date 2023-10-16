Пошкоджено 50 будинків: у Полтавській ОВА розповіли про наслідки удару РФ по Миргороду (відео)

Для удару по Миргородському району росіяни використали і дрони-камікадзе, і авіаракети, і балістику. Силам ППО ЗСУ не вдалось перехопити частину снарядів, тому в регіоні є значні руйнування.

В ніч з 15 на 16 жовтня командування ЗС РФ здійснило масований обстріл території України трьома видами зброї. Зокрема, використали дрони-камікадзе Shahed-136, крилаті та балістичні ракети. Під ударом ворог опинився Миргород на Полтавщині. Про деталі чергових російських злочинів розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Коментар щодо руйнувань в ніч на 16 жовтня пролунав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів посадовця, повітряна тривога в області тривала близько чотирьох годин. У Миргородському районі чули вибухи, у регіоні працювали сили ППО. Пронін заявив, що росіяни не влучили по цивільній та військовій інфраструктурі. Вибухами пошкоджено 50 будинків. Постраждало троє осіб, серед них — 10-річна дитина. Ніхто не загинув.

"У регіоні працюють комісії, які обстежують пошкоджене майно. Рятувальники діставали постраждалих людей з-під завалів. Усі постраждалі доставлені до лікарень у стані середньої тяжкості", — сказав чиновник.

Зазначимо, відбулась не перша атака ЗС РФ на Миргород протягом останніх шести місяців. Про попередні удари по регіону, в якому розташований Миргородський аеродром, писав Фокус у статтях від 10 червня та 5 жовтня. Міноборони ЗС РФ у звіті щодо дій Росії в ніч на 16 жовтня прямо визнало, що цілилось в аеродром.

Нічний обстріл 16 жовтня: деталі

Зазначимо, у ранковому звіті Повітряних Сил ЗСУ вказано, що росіяни 15-16 жовтня запустили по Україні одну балістичну ракету "Іскандер-М", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 безпілотників: разом — 18 повітряних цілей. Сили ППО знешкодили 11 з 12 Shahed-136 та дві з п'яти Х-59: разом — 13 цілей. Отже, ефективність ППО склала — 72% в цілому та 92% для "Шахедів".

Між тим розслідувачі ЗМІ опублікували орієнтовний маршрут російських ракет під час крайнього нічного удару. Маршрут збудовано на основі повідомлень моніторингових каналів та повідомлень українського командування. Видно, що ворог цілився по двох аеродромах: під Старокостянтиновом на Хмельниччині та під Миргородом на Полтавщині. При цьому по Миргороду летіли "Шахеди" з півдня, і також балістичні та авіаційні ракети, які перетнули кордон з Бєлгородською областю РФ — тобто, зі сходу. Тимчасом як на Старокостянтинів прямували дрони, запущені з півдня.

Маршрут ракет і дронів-камікадзе ЗС РФ в ніч з 15 на 16 жовтня 2023 року Фото: texty.org.ua

Зазначимо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат 13 жовтня зазначив, що росіяни взяли оперативну паузу, щоб зібрати певну кількість ракет для масованих ударів по Україні. Зі слів очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, очікуються обстріли по енергетичній інфраструктурі.

Нагадуємо, влада РФ намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, яку потрібно провести на тлі великих втрат на фронті в Україні. У британській розвідці розповіли, що втрати намагаються компенсувати за рахунок приватних військових компаній, куди за гроші набирають добровольців. Тим часом під час штурму Авдіївки ЗС РФ втратили цілу бригаду, тобто близько 1 тис. осіб. Також підтверджено втрату шести десятків танків та бронетранспортерів.