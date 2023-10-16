Данія боїться ескалації конфлікту в Ізраїлі та відправила в Середземномор'я військовий фрегат

За інформацією Міністерства оборони Данії, військовий корабель не підходитиме близько до узбережжя Ізраїлю, але увійде до складу військово-морських сил НАТО в цьому регіоні.

Міністерство оборони Данії 16 жовтня повідомило, що вирішило перекинути військовий фрегат Niels Juel у Східне Середземномор'я для з'єднання з військово-морськими силами НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як підкреслює керівництво Данії, причина направлення корабля в цей регіон — можлива евакуація через ескалацію військового конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

"Ситуація з безпекою на Близькому Сході нині непередбачувана. Тому уряд ухвалив рішення перекинути фрегат Niels Juel у Східне Середземномор'я", — заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

В оборонному відомстві заявили, що фрегат не буде плисти на схід від Кіпру, який має морський кордон із Ізраїлем, і поки перебуває в складі військово-морських сил НАТО.

"Якщо ситуація на Близькому Сході розвиватиметься та знадобляться подальші зусилля з евакуації, ми тепер ближче та можемо реагувати швидше", — зауважив глава міністерства.

Фрегат Niels Juel зазвичай дислокується в складі Першої постійної морської групи НАТО в Північній Атлантиці. Спущений на воду 22 грудня 2010 року й увійшов до складу флоту країни в серпні 2014-го.

Що відомо про військово-морські сили поблизу узбережжя Ізраїлю

8 жовтня Пентагон наказав відправити авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy й кілька есмінців США в Східне Середземномор'я.

11 жовтня Адміністрація президента США підтвердила, що другий американський авіаносець Dwight Eisenhower перекидають у Середземне море.

13 жовтня британський уряд заявив, що направляє в Середземне море два кораблі королівського флоту, патрульні та розвідувальні літаки, засоби спостереження, а також три вертольоти Merlin і роту королівської морської піхоти. Усі вони "перебуватимуть у режимі очікування для надання практичної підтримки Ізраїлю та партнерам у регіоні".

14 жовтня повідомлялося, що США можуть відправити підрозділ морпіхів у Ізраїль, щоб посилити свої війська. Журналісти зазначили, що підрозділ, який наразі перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів.

15 жовтня помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив: Вашингтон допускає можливість того, що Тегеран спробує якось втрутитися в палестино-ізраїльський конфлікт. За його словами, "є ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі та, звичайно, втручання Ірану". Салліван додав, що США "потрібно готуватися до будь-якого можливого розвитку подій". І саме цим пояснюється перекидання авіаносних груп у Середземне море.

Що відбувається в Ізраїлі зараз

Нагадуємо, Фокус писав, що влада Ізраїлю запропонувала терміново евакуюватися жителям Гази. Зокрема, щоб не постраждати від антитерористичної операції, повинні виїхати не менш ніж мільйон громадян.

Водночас кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 13 жовтня в Ізраїлі загинули 1300 осіб, більшість із яких стали жертвами терактів, скоєних ХАМАС 7-8 жовтня. За даними ЦАХАЛу, до цієї кількості входять 222 військовослужбовців, які загинули відтоді.

Фокус повідомляв, що ізраїльська служба зовнішньої розвідки "Моссад" запропонувала владі заборонити діяльність агентства Al Jazeera. Причина такого звернення — штаб-квартира медіа розташована в Катарі, який підтримує бойовиків ХАМАС із сектору Гази.

Агентство Reuters повідомило, що було тимчасово запроваджено режим припинення вогню по місцях, де розташовані пункти для пропуску біженців. Утім, влада Ізраїлю заперечила, що перемир'я оголошувалося.

16 жовтня Кнесет був змушений перервати парламентську сесію після 40-хвилинної перерви, спричиненої потужним ракетним залпом по Єрусалиму.

В Ізраїлі вперше за всю історію евакуювали ціле місто Средот.