Вибухи в Бєлгородській області РФ: губернатор заявив про атаку трьох дронів (відео)

За словами В'ячеслава Гладкова, ППО Росії збила 3 безпілотники в Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі області.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков увечері 16 жовтня повідомив про атаку безпілотників на регіон. За його словами, дрони були збиті російською ППО. Про це Гладков написав у себе в Telegram.

Повідомляють, що 3 безпілотники нібито було збито в Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі.

"У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі системою ППО збито 3 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — написав Гладков.

Місцеві жителі до цього в соцмережах повідомляли про звуки вибухів, а також публікували відео з місця подій.

У Міністерстві оборони Росії поки ніяк не прокоментували повідомлення Гладкова.

Нагадаємо, що 16 жовтня ЗМІ повідомили, що ЗСУ знищили російський блокпост. Українські військові виявили російський блокпост за допомогою безпілотника і завдали точного удару.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України успішно атакувала підстанцію в Бєлгородській області РФ. Українські безпілотники влучно відпрацювали по підстанції, до якої були підключені військові об'єкти ЗС РФ. Оперативники СБУ, як зазначають джерела, вирішили провести спецоперацію у відповідь на постійні обстріли українських енергооб'єктів.