У Путіна не залишилося вибору: РФ шукає союзників, щоб створити антизахідний блок, — WP

За словами журналістів, антизахідний союз складається з Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Вони хочуть протистояти США, їхнім союзникам по НАТО і партнерам у Тихоокеанському регіоні.

Президент РФ Володимир Путін збирається в Пекін. У нього практично більше не залишилося країн, куди він міг би вирушити з робочим візитом. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, і Росія, і Китай зараз зіткнулися з серйозними кризами, причини яких — їхні лідери. Так, РФ загрузла у війні в Україні, яку розпочав Путін, а в КНР спостерігається серйозний спад економіки, через що довіра керівництва країни до глави КНР Сі Цзіньпіна падає.

Видання пише, що Москва і Пекін часто звинувачують США в менталітеті "холодної війни". Поглиблення співпраці Путіна і Сі свідчить про те, що "лінія розлому" у світі формується чіткіше. З одного боку, формується антизахідна коаліція, що складається з Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, з іншого — США і союзники по НАТО, а також партнери в тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що Кремль і Пекін хочуть схилити на свій бік країни так званого Глобального півдня, але ті не поспішають приймати чийсь бік.

Як розповів експерт із Російського Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, співпраця РФ із Китаєм серйозно розширилася з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Однак це відбувається на умовах Пекіна.

"Китай стикається з деякими серйозними перешкодами, як через деякі внутрішні обставини, так і через конкуренцію зі Сполученими Штатами, але цей комплекс проблем також надав певний імпульс двостороннім відносинам", — сказав він.

За його словами, Росії більше "нікуди йти" в пошуках великого нового ринку для своїх товарів.

Нагадаємо, що 16 жовтня в Росії вперше публічно визнали, що отримують БПЛА з Китаю. Практично всі імпортні безпілотники, які зараз є у країни-агресора, були поставлені з Китаю. Однак, за словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, головним завданням зараз є, щоб 41% БПЛА до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".