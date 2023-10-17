Битва за Авдіївку: ЗС РФ збільшили інтенсивність авіаударів і артилерійських атак, — ISW

За словами аналітиків, ЗС РФ продовжили наступ на Авдіївському напрямку і навіть досягли деяких успіхів. Однак темпи просування все одно дуже повільні.

Російські війська почали частіше атакувати Авдіївку на Донеччині з повітря і завдавати по місту артилерійські удари. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 16 жовтня йдеться про те, що ЗС РФ продовжили наступ на Авдіївському напрямку і навіть досягли деяких успіхів. Однак темпи просування все одно дуже повільні. У Генштабі ЗСУ заявили, що минулої доби ЗСУ відбили 22 атаки. Це на 8 атак менше, ніж 15 жовтня.

Також аналітики зазначили, що, згідно з повідомленнями російських джерел, ЗС РФ збільшили інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів по Авдіївці, щоб компенсувати повільні наземні маневри. Війська окупантів не можуть пробитися крізь важкі укріплення Сил оборони.

Також у звіті зазначено, що російське командування, ймовірно, розгорнуло щонайменше дві бригади Центрального військового округу для наступальних операцій біля Авдіївки. Повідомляється, що в штурмах населеного пункту беруть участь різні розрізнені елементи так званої "ДНР", а 30-ту ОМСБр командування ЗС РФ тримає в резерві.

Карта боїв на Донбасі Фото: ISW

Нагадаємо, що 16 жовтня повідомлялося, що OSINT-розслідувач проаналізував штурмові дії ЗС РФ під Авдіївкою. Російському командуванню вдалося приховати переміщення кількох бригад для штурмів Авдіївки, зазначив OSINT-розслідувач. Однак на цьому успіхи закінчуються і починається низка провалів.