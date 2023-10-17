"Дуже складна": в ЗСУ розповіли, яку тактику "вагнерівців" перейняли і використовують під Бахмутом

"Вагнерівці" використовували "ІДІЛівський" спосіб оборони, оскільки замість звичайних укріплень вони викопували окремі глибокі ями. Така оборона показала свою ефективність.

На Бахмутському напрямку російські окупанти використовують дві тактики — "вагнерівську" та регулярних частин РФ. Бійці ЗСУ дещо взяли й для себе і зараз активно застосовують проти ворога. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командир Третьої штурмової бригади та екснардеп Андрій Білецький.

"Я б поділив зараз тактику росіян на дві: тактика "вагнерів" і тактика регулярних частин. У чому полягала сила вагнерівського наступу? Це дві складові, в цілому: зеки й дисципліна, яка досягалася розстрілом. У нас були десятки полонених, зокрема, й велика кількість вагнерів. Не було жодного, який не був присутній особисто під час розстрілу якогось умовного дезертира, який відмовлявся йти в атаку", – каже Білецький.

Він зауважив, що у "вагнерівців" не було достатньо артилерії та підтримки бронетехніки, тож засоби у них та українських захисників були майже рівними, тому ворог використовував живу силу.

"Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродумані, ні тупорилі, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісні. Ще одна проблема, про неї мало говорять, це їхня оборона. Оборона "вагнерів" дуже в'язка, дуже складна", – підкреслює очільник Третьої штурмової бригади.

Андрій Білецький розповів, що "вагнерівці" використовували "ІДІЛівський спосіб оборони". Замість звичайних укріплень вони викопували окремі глибокі ями — такі собі ізольовані вогневі позиції, щось на кшталт лисячих нір. Їх було дуже багато, але не всі з них були "заселені".

"І ця оборона, як на мене – ми й самі її тепер частково використовуємо в деяких місцях, – вкрай ефективна. Якщо в цій ямі зробити ще збоку діру і загнути буквою "Г" і ховатися там під час нальотів, нічого не можна з цим поробити абсолютно. Тому з "вагнерами" в обороні було складно, надзвичайно складно", – вважає військовий.

Андрій Білецький зазначив, що попри потужні РЕБ, велику кількість БпЛА та артилерію ЗС РФ все одно "стабільно погано воюють", і нічого не можуть з цим зробити.

"Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська РФ, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. З літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть. Тобто у них ростуть інші напрямки: по РЕБу вони стали набагато потужніші, по безпілотних системах, артилерія якісна достатньо. Авіацію стали в рази ефективніше використовувати. Але оця складова в них мертва, і такою вона й буде", – додав Білецький.

Нагадаємо, що ЗС РФ активізувалися одразу на кількох напрямках на сході України, але все пішло не за планом. Зараз вони намагаються зібрати останні свої резерви.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня британський генерал Руперт Джонс заявив, що зима не зупинить бойові дії в Україні. За його словами, обидві сторони зараз показують свої наміри битися до кінця.