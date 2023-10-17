Постачання на $6 млн: у Латвії порушили справу проти компанії, яка продавала обладнання ЗС РФ

Латвійські правоохоронці провели обшуки на п'яти об'єктах постачальника. Було вилучено велику кількість носіїв інформації та документів.

У Латвії порушили справу проти ризької компанії, яка продавала обладнання для російської армії. Про це 16 жовтня повідомили на сайті Служби державної безпеки Латвії.

Повідомляється, що правоохоронці провели обшуки на п'яти об'єктах постачальника. Було вилучено велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції компанії. Також на рахунках, пов'язаних із постачальником, було виявлено грошові кошти на суму понад півмільйона євро. Порушено кримінальну справу за статтею про передачу майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті за межами Латвії.

Ще раніше, 3 жовтня, на сайті "Полігон" вийшло розслідування про Arta-F, у якому йдеться про те, що компанія поставила в РФ продукції щонайменше на 6 млн доларів.

"Компанія Arta-F чудово заробила на війні. Судячи з фінансової звітності, у 2022-му році її чистий прибуток сягнув майже 1 млн євро", — ідеться в матеріалі.

Прибуток компанії Arta-F Фото: Коммерческий реестр Латвии

Нагадаємо, що аналітики 19 вересня повідомили, що компанія з Латвії постачала чипи російським розробникам "Іскандерів" і "ТОРів". Так, фірма Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що під Лиманом загинув латвійський доброволець. Інформація про загибель добровольця надійшла від посольства України, уточнили в МВС Латвії. Військовий загинув від удару безпілотника.