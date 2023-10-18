Подарунок для РФ: Захід поспішив заступитися за Ізраїль і підірвав підтримку України, — FT

На думку експертів, країни, що розвиваються, не зрозуміли поспішне засудження глобальним Заходом і його союзниками нападу ХАМАС і звинуватили його в лицемірстві, що може негативно вплинути на підтримку України.

Після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль країни глобального Заходу швидко відреагували і засудили дії бойовиків 7 жовтня. Настільки поспішне їхнє прагнення підтримати Ізраїль істотно вплинуло на бажання країн, що розвиваються, підтримати Україну. Про це пише Financial Times.

Як зауважує FT з посиланням на офіційних осіб і дипломатів, країни, що розвиваються, звинуватили США і Євросоюз у лицемірстві, вважаючи, що західний світ не захистив інтереси 2,3 мільйона палестинців.

"Деякі західні дипломати занепокоєні тим, що США надали Ізраїлю карт-бланш на атаки по Сектору Гази на повну силу. Понад десяток чиновників заявили, що це зруйнувало зусилля з досягнення консенсусу з провідними державами так званого глобального Півдня, такими як Індія, Бразилія і Південна Африка, щодо необхідності підтримання глобального порядку, заснованого на правилах", — підкреслює видання.

Відповідь Ізраїлю на напад бойовиків була адекватною Фото: З відкритих джерел

Таким чином, пише FT, подібна реакція західного світу на напад бойовиків ХАМАС, а ще більше — нанесення Ізраїлем ударів по Сектору Гази, звели нанівець зусилля, вжиті на міжнародному рівні з метою показати Росію глобальним агресором і глобальним ізгоєм. Позиції країн, що розвиваються, щодо конфлікту на Близькому Сході консолідувалися, однак, за словами деяких джерел, можуть зірвати дипломатичні зусилля стосовно України.

"Ми точно програли битву на глобальному Півдні... Уся робота, яку ми зробили з глобальним Півднем (щодо України. — Ред.), була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше ніколи нас не слухатимуть", — сказав FT один високопоставлений дипломат із країни G7.

З 8 жовтня чимало західних чиновників та їхніх американських колег повідомили Financial Times, що отримали вимоги засудити атаку Ізраїлю на Сектор Гази та його рішення обмежити там постачання води, електроенергії та газу. Деякі арабські країни, зокрема Йорданія та Єгипет, тиснули на західних офіційних осіб, щоб ті акцентували увагу на захисті цивільного населення Сектора Гази.

"Якщо ви описуєте вимкнення води, їжі та електрики в Україні як воєнний злочин, то ви маєте сказати те саме про Газу", — сказав один арабський чиновник.

Чому країни, що розвиваються, підтримують Палестину?

Як зауважують експерти, багато хто з країн глобального Півдня дивляться на війну в Ізраїлі з точки зору самовизначення палестинців і боротьби з глобальним домінуванням США, які є найважливішим спонсором Ізраїлю. Багато арабських країн на Близькому Сході вважають, що глобальний Захід не звертав достатньої уваги на конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії, не притягував Ізраїль до відповідальності за його ставлення до палестинців.

"Те, що ми сказали про Україну, має стосуватися Гази. Інакше ми повністю втрачаємо довіру... Бразильці, південноафриканці, індонезійці: чому вони мають вірити тому, що ми говоримо про права людини?" — додав дипломат країни з G7.

Водночас FT зазначило, що заразом Росія і Китай всіляко підтримують "теплі відносини з палестинцями". Так, РФ намагалася ухвалити в Раді Безпеки ООН резолюцію, що засуджує насильство проти мирного населення в ізраїльсько-палестинському конфлікті, але без конкретної згадки ХАМАСу. Резолюцію не було ухвалено, проте західні дипломати стурбовані тим, що із внесеними змінами вона все-таки може набрати дев'ять голосів, необхідних для ухвалення.

"Тоді США, Велика Британія або Франція можуть накласти вето, забезпечивши перемогу російської пропаганди", — пише видання.

У цьому джерела FT і вбачають ризик того, що при подальших діях у Генасамблеї ООН стосовно підтримки України кількість країн, які утрималися, може збільшитися.

"Це подарунок із неба для Росії... Думаю, що те, що відбувається, завдає шкоди... бо Росія використовує кризу і каже: "Дивіться, глобальний порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює на вас", і звертається до одного мільярда жителів Близького Сходу або арабського світу", — зауважив високопосадовець ЄС.

Що може зробити цивілізований світ

За місяць до нападу ХАМАСу на Ізраїль лідери США, ЄС та їхніх західних союзників відвідали саміт G20 у Нью-Делі, де говорили з країнами, що розвиваються, про засудження нападу Росії на Україну. При цьому вони звертали увагу своїх візаві на важливість підтримки поваги до статуту ООН і міжнародного права.

"Нью-Делі, Джакарта і Бразиліа хочуть бачити спільну позицію з цих питань і послідовність. А якщо вони цього не бачать... тоді з головних глобальних питань існує певна небезпека, що ЄС, G7, НАТО не будуть сприйняті серйозно", — зауважив у відповідь на ці спроби глобального Заходу дипломат однієї арабської країни.

Однак дипломати ЄС і США, підкреслює FT, все ж таки хочуть використати для координації дій саміт у Білому домі, який пройде в п'ятницю, 20 жовтня, між президентом США Джо Байденом, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем, який представлятиме 27 лідерів ЄС.

"Європа повинна тримати лінію тут... Спочатку ми були в невеликому безладі, але я думаю, що зараз ми краще скоординовані щодо захисту фундаментальних прав і переконань", — упевнений міністр закордонних справ однієї з країн глобального Заходу.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Ізраїлю, який останні кілька тижнів регулярно зазнає ракетних ударів.

Крім того, Фокус повідомляв 17 жовтня, що США направлять до берегів Ізраїлю тисячі морпіхів і понад 10 військових кораблів.

Раніше Фокус інформував про те, як може змінитися ставлення до мігрантів в Європі через війну в Ізраїлі.

Водночас, за даними ЦНС, для навчання "Хезболли" до Сирії прибули інструктори "вагнерівців".