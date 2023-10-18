Атака БпЛА на полігон РФ: з "наводкою" допомогли родичі мобілізованих росіян, — InformNapalm

Напередодні атаки в російських соцмережах фіксувалась активність родичів мобілізованих росіян. Вони обговорювали, що їх готують до відправлення в Україну.

В ніч проти 18 жовтня група українських дронів атакувала військовий полігон "Постоялі Двори" неподалік аеродрому "Халіно" в Курській області Росії. Там розміщувалося близько 3 тисяч російських військовослужбовців. "Допомогли" в атаці родичі мобілізованих, які там розміщувалися. Про це пише InformNapalm.

"Напередодні в соцмережах фіксувалась активність родичів російських мобілізованих, які обговорювали їхнє відправлення. Висловлюємо сувору подяку за наведення дронів Крістіні Колоколовій, яка зверталась за допомогою в групу "Выплаты и пособия участникам СВО", — прокоментували аналітики.

Вони додали скрини з коментарями родичів російських вояків, які обговорювали, що їхніх рідних тримали на "Постоялих дворах" і готували до відправлення до іншого місця дислокації.

Як пише InformNapalm, ворожий полігон атакували 18 дронів. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється. За даними об'єктивного контролю там розміщувалось до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки РФ. Відстань до кордону України, приблизно, 100+ км.

Реакція окупантів

Після гучної ночі в Росії губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в Курському районі було збито 6 безпілотників, а 4 – придушено засобами РЕБ.

"Постраждалих та руйнувань немає", — проінформував він.

В МО РФ атаку БпЛА на військовий полігон в Курській області не прокоментували, лише заявили про перехоплення нібито 28 дронів над територією Бєлгородської, Курської областей, а також акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що 18 жовтня Бєлгородську та Курську області атакували БПЛА. Регіони частково залишилися без світла. Російське військове відомство звинувачує в атаці Збройні сили України.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ 18 жовтня завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 2 людей і ще 4 дістали поранення.