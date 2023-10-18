Атака ХАМАС: кількість убитих українців в Ізраїлі зросла до 23 осіб, — посол

Про хід ідентифікації жертв терористів розповів посол Ізраїлю Бродський. З його слів, виявили нові тіла українців, убитих бойовиками 7 жовтня.

Внаслідок атаки терористів ХАМАС на територію Ізраїлю згідно з попередніми даними загинуло близько 1200 осіб, викрадено — близько 150, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Про зростання кількості загиблих українців повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, опублікувавши короткий допис у соцмережі X (раніше — Twitter).

У дописі Бронського вказано, що в Ізраїлі праворадикальні ісламісти убили 23 українців. Наголосив, що за кількістю жертв Україна перебуває на другому місці після США.

Атака ХАМАС на Ізраїль: інформація про жертв

13 жовтня посольство України в Ізраїлі повідомило про 12 українців — жертв атаки терористів ХАМАС 7 жовтня. Пізніше інформацію щодо жертв уточнили. Зокрема, 15 жовтня стало відомо про 20 громадян України, які потрапили під удар терористів: 13 осіб було убито, 7 — зникли безвісти. На інфографіці від уряду Ізраїлю вказано, що постраждалих громадян США — 39, з них 19 убито, 20 зникли безвісти. Наголошують, що дані будуть змінюватись у міру ідентифікації тіл.

Жертви ХАМАС - громадяни-іноземці (дані станом на 15 жовтня 2023 року) Фото: Армія оборони Ізраїлю

Зазначимо, українські дипломати розповіли про хід евакуації громадян України з Ізраїлю, а також з Сектору Гази. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, як щодоби вилітають авіарейси, які вивозяться від 150 до 200 осіб за раз. Евакуації очікують 1800 людей, які зареєструвались у спеціальній формі та готові сплатити 399 євро за квиток.

Тим часом близько 270 українців на кордоні з Єгиптом чекають дозволу на виїзд з Сектору Гази. 17 жовтня посол повідомив, що питання узгоджене з усіма сторонами, однак уряд Ізраїлю поки що відкликав дозвіл, оскільки не може надати гарантії безпеки.

Нагадуємо, до Ізраїлю прибув президент США Джо Байден. Американські урядовці попередили, про що ітиме мова з ізраїльтянами: шукатимуть шляхи виходу з кризи, яка виникла внаслідок атаки ХАМАС і можливої підтримки терористів низкою країн Азії. Тим часом уряд Палестини вирішив розповісти про наслідки вибуху у медзакладі в Газі. Запевняє, що загинуло більш як 400 осіб. При цьому Армія оборони Ізраїлю оприлюднило відео, в якому показало, що прильоту по будівлі лікарні насправді не було.