"Щоб посилити вплив": Путін хоче отримати вигоду з війни в Ізраїлі, — The Telegraph

За словами британського військового Річарда Кемпа, війна Ізраїлю проти ХАМАС може надати короткочасну вигоду Кремлю. Але Захід зараз згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на цьому тлі виглядає "аутсайдером".

Президент РФ Володимир Путін прагне використати конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу у своїх інтересах. Він хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і посилити свій вплив на Близькому Сході. Про це повідомив полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп у статті видання The Telegraph.

"Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Зараз важливо зупинити кровопролиття", — зазначив він.

Полковник переконаний, що втручання Путіна не принесе жодних змін.

"Репутацію Росії, як сильної світової держави, було сильно підірвано в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі через 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську сильно принизили Кремль. країни Близького Сходу вважають Росію "згасаючою державою". Зокрема, у Сирії Путін уже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти в Україну", — написав він.

Погляд автора статті полягає в тому, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом може принести тимчасові переваги для Росії. Однак, на даний момент Захід одностайно підтримує Ізраїль, і в цьому контексті Росія опиняється на задньому плані, будучи "зовнішнім аутсайдером".

7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС із Сектора Гази атакували Ізраїль. По країні випустили понад дві тисячі ракет. ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня Ізраїль оголосив про війну. Було введено "пункт 40 Алеф", унаслідок чого ЦАХАЛ отримав право надати військовим повну свободу дій.

10 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Черняк повідомив, що керівництво РФ знало про те, що бойовики ХАМАС готували напад на Ізраїль. За його словами, Москва передала ХАМАС озброєння, яке військові РФ захопили під час боїв в Україні.

Того ж дня стало відомо, що російські хакери об'єдналися з ХАМАС для того, щоб атакувати сайти ізраїльських державних органів і ЗМІ. Йшлося про DDoS-атаки.