Тисячі ATACMS, GMLRS і Excalibur: скільки США мають високоточного озброєння
Через повномасштабну війну в Україні запаси ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger у Вашингтона сильно обмежені. Кількість ракет ATACMS у США менш ніж 2000, пишуть CSIS.
Ізраїль, Україна й Тайвань потребують американського озброєння. Україна обороняється від РФ і веде контрнаступ. Тайвань озброюється через погрози Китаю. Ізраїль після нападу ХАМАС готується до великої операції. Центр міжнародних і стратегічних досліджень (CSIS) навів дані, скільки високоточного озброєння є в США.
Через масштаби загроз, які є у світі, аналітики проаналізували, скільки озброєння є в США та чи вистачить його для трьох країн. За підрахунками, найменше в США запасів ПТРК Javelin, бо 40% передали України — це максимум, який планував Пентагон. Водночас протитанкові засоби потрібні й Тайваню. Ізраїль має власні розробки.
Запаси GMLRS, Excalibur і ATACMS
Аналітики зазначають, що не всі типи озброєння однаково потрібні Україні, Ізраїлю й Тайваню. Ракети GMLRS використовує тільки Україна, як і керовані боєприпаси Exlcalibur калібром 155-мм. Проте ATACMS потрібні і Україні, і Тайваню.
- GMLRS — виготовлено 60 000 реактивних снарядів. Їх і далі роблять, але Україна їх дуже активно використовує.
- Excalibur — виготовлено 50 000, залишилося на складах 25-30 тисяч. Інші передали Україні.
- ATACMS — виготовлено 1600, із яких ймовірно, залишилося 1000.
Проте варто зазначити, що аналітики не вказують, який тип ракет ATACMS вони мають на увазі.
Системи ППО: Stinger, Patriot, Iron Dome
Найскладніша ситуація із зенітними ракетами до ЗРК Patriot. Вони потрібні Україні, Ізраїлю і Тайваню. Їхні запаси не такі великі. "Залізний купол" потрібен тільки Ізраїлю, бо в Україні й Тайвані його нема на озброєнні. Також складна ситуація із ПЗРК Stinger, запаси сильно обмежені.
Нагадаємо, 19 жовтня США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі, бо країна має право на самозахист.
Також ЗМІ писали, що військова допомога США для України складатиме 60 млрд доларів із запланованих 100 для України, Тайваню й Ізраїлю.