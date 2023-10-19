"Не остаточні цифри": в ГУР Міноборони підтвердили великі втрати росіян під Авдіївкою

В українській розвідці вважають, що втрати ЗС РФ у Авдіївці не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів.

Російські окупанти в районі Авдіївки на Донеччині втратили щонайменше 6 десятків танків. Але ці цифри можуть бути більшими. Про це в ефірі телемарафону 19 жовтня сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів", — сказав Юсов.

Він зауважив, що для російських окупантів взяття Авдіївки — суто політичне завдання, яке вони прагнутимуть виконати, попри шалені втрати як особового складу, так і техніки.

Нагадаємо, що ЗС РФ після кількох днів "затишшя" 19 жовтня посилили обстріли Авдіївки Донецької області. Є інформація, що противник перегруповується, і буде друга хвиля загострення.

Раніше повідомлялося, що ворог атакує з півночі та півдня, намагаючись відрізати Авдіївський виступ. Окупанти мають великі шанси оточити місто.