"На постійній основі": Кулеба розповів про домовленість з США щодо ATACMS (відео)

Україна отримала всі типи зброї, які хотіла мати у своєму арсеналі. Далі мова буде йти лише про розширення кількості, дальності та модифікації, розповів очільник МЗС.

Сполучені Штати Америки на постійній основі надаватимуть Україні ракети ATACMS. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов і ось ми вже бачимо конкретний результат", — сказав Дмитро Кулеба.

Він подякував США за виконання домовленостей та зміцнення української "вогневої міці". Крім цього, Кулеба прокоментував питання щодо якості ракет через рік їхнього застосування. Зі слів очільника МЗС, головне — це те, в чиїх руках опиняється зброя.

"Партнери постійно захоплюються тим, як швидко українці опановують будь-який тип зброї… Тому тут не про рік. Нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога", — заявив він.

Також він нагадав, що спочатку всі казали: "Дайте ATACMS" — дали, а тепер почали питати, чому дальність не 300 кілометрів, а 165, чому не 1998 рік, а 1996. Кулеба наголосив, що спочатку з усіма партнерами розмови про зброю починалися з "Ні", які потім перетворилися на "Так". У результаті українцям є чим воювати та бити ворога, тому дальність, роки та інші деталі будуть розвиватися в динаміці. Головне, що Україні вдалося розблокувати цю позицію та отримати всі типи зброї, які хотіли мати у своєму арсеналі, переконаний він. Наразі мова йтиме лише про розширення кількості, дальності, модифікації.

Ракети ATACMS, які отримала Україна: що відомо

Максимальна дальність стрільби балістичними ракетами ATACMS MGM-140A Block I складає до 165 кілометрів. Ракети можна запускати з реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270, LRU або MARS II. На фінальному етапі польоту ракета починає обертатися довкола своєї осі, в результаті відбувається вистріл навколо суббоєприпасів М74, що збільшує радіус ураження.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що американські ракети ATACMS наводять справжній жах на Росію. Зі слів офіцера ЗСУ Володимира Омеляна, здатність завдавати удари по російських авіабазах є корисною для українських військових з огляду на те, що Україна не має переваги в повітрі.

19 жовтня OSINT-команда Tatarigami_UA проаналізувала наслідки ударів ЗСУ балістичними ракетами ATACMS по аеродромах РФ в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Супутникові знімки показують щонайменше п'ять російських гелікоптерів, які отримали пошкодження внаслідок атаки.