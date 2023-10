Китай збільшив ядерний арсенал на 100 одиниць протягом року, — Міноборони США

Китай до 2030 року збільшить кількість ядерних боєголовок з 500 до 1000, свідчить звіт Пентагону. Мета голови КНР — отримати першу армію світу до 2049 року.

Міністерство оборони США опублікувало звіт, присвячений військовій програмі Китаю. У звіті вказано, що КНР продовжує будувати пускові шахти для балістичних боєголовок і ховає їх в пустельній місцевості або в морі. На сьогодні китайська армія має 500 ядерних бомб і планує наростити їхню кількість протягом найближчих семи років. Звіт опублікований пресслужбою Пентагону.

Звіт, розроблений фахівцями Міноборони США, називається Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China ("Військові та секретні розробки КНР") і містить 217 сторінок. Вказується, що станом на травень 2023 року китайці створили 500 ядерних боєголовок типу ICBM (міжконтинентальних балістичних ракет). Крім того, є достатня кількість ракет меншої дальності.

Китайська ракетна програма Фото: Міноборони США

Прикметним є те, що сто боєголовок було створено протягом останнього року, ідеться у звіті.

Зброя Китаю: деталі

У звіті вказано, що китайці планують наростити кількість ядерних боєголовок ICBM: до 2030 року їх має бути понад 1 тис. шт. (тобто — випускатимуть по 71 шт. на рік), а до 2035 року — до 1500 шт. Мета голови Китаю Сі Цзіньпіна — мати армію світового рівня до 2049 року, вказують в Пентагоні.

"КНР, ймовірно, матиме понад 1000 діючих ядерних боєголовок до 2030 року, значна частина яких буде розгорнута на вищих рівнях готовності та продовжуватиме нарощуватись до 2035 року. Це важлива віха на шляху до мети Сі щодо отримання армії "світового класу" до 2049 року", — вказано у звіті.

Зазначимо, станом на 2023 рік Росія має 5 889 ядерних боєголовок ICBM, а США — 5 244, — про це ідеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру.

Фахівці Пентагону також показали, що стежать за ядерною програмою Китаю за допомогою супутників. Це ілюструється світлинами, на яких видно пускові установки на суші та в морі, а також ядерні полігони.

Сухопутна шахта для запуску балістичної боєголовки Морська шахта для запуску балістичної боєголовки Випробувальні полігони

Оскільки США є союзником Тайваню, то також порівняли військові спроможності цієї країни та КНР. Відповідна таблиця показує, що є паритет за кількістю повітряно-десантних бригад (7 шт.), а решта позицій (піхота, артилерія, авіація, гармати, танки) — у Тайваню в 3-4 рази нижче, ніж в Китаю. На іншій інфографіці — китайські частини, розташовані на березі Тайванської протоки.

Порівняння армій Китаю і Тайваню Фото: Міноборони США Бази Китаю неподалік від Тайваню Фото: Міноборони США

Зазначимо, 17-18 жовтня у Китаї відбувся міжнародний форум "Один пояс, один шлях", у якому взяв участь президент Росії Володимир Путін. За підсумками зустрічі з Сі Цзіньпіном росіянин заявив, що планує укласти термінову "масштабну" угоду, яка діятиме до 2030 року.

Також ЗМІ проаналізували ситуацію щодо впливу війни в Ізраїлі на плани Китаю та Росії. Зробили висновок, що Пекін та Москва планують використати події, щоб дискредитувати США.

Між тим на сьогодні відомо, що Китай офіційно не постачає Росії зброю для війни в Україні. Але сусід Китаю — Північна Корея — встигла відправити на фронт тисячі контейнерів з боєприпасами для російської артилерії

Нагадуємо, розслідувачі з'ясували, що КНДР постачає свою зброю терористам ХАМАС, які убили 1200 осіб у Ізраїлі. Посередником у оборудці виступав Іран, який надсилає РФ дрони-камікадзе Shahed-136 для російських ударів по Україні.