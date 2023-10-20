Путін і ХАМАС схожі: Джо Байден розповів американцям про війну в Україні та Ізраїлі

Президент США заявив, що допомога Україні та Ізраїлю — це найважливіша інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям. Тому він направить до Конгресу терміновий бюджетний запит на виділення коштів для допомоги цим союзникам США.

У ніч на 20 жовтня президент США Джо Байден звернувся до американців щодо війни в Україні та Ізраїлі. Його звернення було опубліковано на каналі Білого дому на YouTube.

За словами американського лідера, президент РФ Володимир Путін і терористи з організації ХАМАС несуть різні загрози, однак у них є щось схоже — вони хочуть знищити сусідні демократії.

Байден зазначив, що ХАМАС хоче знищити державу Ізраїль, прикриваючись мирними жителями сектору Газа. Водночас Путін відмовляє Україні в праві на існування. Президент США заявив, що необхідно зробити все, щоб Україна та Ізраїль домоглися успіху в цій боротьбі. Адже якщо терористів не зупинити, то їхні апетити будуть тільки зростати.

Американський президент заявив, що Путін також говорив про те, що Польща частину своїх територій отримувала в подарунок від Росії, а країни Балтії в Кремлі вважають своїми провінціями.

"Якщо Путін нападе на наших союзників по НАТО, ми зробимо все, щоб захистити їх", — сказав Байден.

Він зазначив, що якщо Штати перестануть допомагати Україні, то всі агресори у світі відчують, що в них розв'язані руки. Також Вашингтон не може відвернутися від Ізраїлю.

"Ось чому завтра я направлю до Конгресу терміновий бюджетний запит. Ми повинні виділити фінансові кошти для наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною. Це найважливіші інвестиції, які протягом поколінь принесуть вигоди американцям. У такий спосіб ми побудуємо світ, який буде більш процвітаючим і більш стабільним для наших дітей та онуків", — сказав Байден.

За його словами, він попросить Конгрес продовжувати направляти зброю Україні, необхідну для захисту від російської агресії.

"Українці досягають успіху. Коли Путін вдерся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Минуло понад рік — Путіну нічого не вдалося", — зазначив Байден.

Він сказав, що очільнику Кремля тепер доводиться звертатися до Північної Кореї по боєприпаси, адже українські війська змогли звільнити понад 50% захоплених росіянами територій.

Президент США нагадав про воєнні злочини, скоєні терористами в Ізраїлі та російськими військами в Україні. Він сказав, що не можна забувати про вбивства мирних жителів, зґвалтування і депортованих з України в Росію дітей.

"Ми не можемо закривати очі на те, що роблять ХАМАС і Путін. Я відмовляюся допустити це. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми — Сполучені Штати Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом", — сказав Джо Байден.

Звернення Джо Байдена до американського народу

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня президент України Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.