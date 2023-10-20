У Мелітополі прогриміли вибухи: "прилетіло" у військову базу росіян, — Федоров (карта)
За словами мера міста, найпотужніші вибухи було чути в районі Авіамістечка, де окупанти облаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.
У ніч на п'ятницю, 20 жовтня, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.
"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом прогриміло кілька вибухів", — написав він.
Він також зазначив, що найпотужнішою укріпленою зоною є район Авіамістечка, де окупаційні сили організували свою військову базу на захопленому аеродромі.
Також, за словами Федорова, жителі чули гул техніки.
Деталі уточнюються.
Регіональне медіа "РИА Мелитополь" підтверджує інформацію про вибухи в Мелітополі. Читачі розповіли журналістам, що було "голосно" в районі військового містечка, а після вибухів росіяни активно задіяли бойову техніку.
Пропагандистські ЗМІ, посилаючись на окупаційну адміністрацію міста, також підтверджують інформацію про вибухи.
Нагадаємо, що російські "партизани" заважають РФ тероризувати Сумську область. Дрони-камікадзе в Курській області потрапили в засоби спостереження, які наводять ДРГ на об'єкти критичної інфраструктури та мирне українське населення.
Крім того, в окупованому Мелітополі Запорізької області дали про себе знати окупантам місцеві партизани. Вони підірвали потяг, який перевозив окупантам озброєння та паливо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.
Раніше повідомлялося, що партизани "Атеш" виявили склад із паливом ЗС РФ в окупованому Криму. На російському складі виявили близько восьми автоцистерн.