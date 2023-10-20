"Путін стратегічно програв": поставки ATACMS призвели до провалу шантажу Кремля, — генерал

За словами колишнього глави СЗР Миколи Маломужа, завдяки військовій допомозі США Сили оборони зможуть дістатися до більшості об'єктів противника, які раніше були занадто далеко. Зокрема йдеться про пускові комплекси Shahed.

Цього тижня Україна отримала довгоочікувані американські ракети ATACMS, кількість яких не менше 12 штук. ЗСУ вже встигли їх застосувати по аеродромах Бердянська і Луганська. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю Obozrevatel розповів, які цілі можуть стати пріоритетними для Сил оборони.

За його словами, рішення про постачання озброєння ухвалювали вже давно і РФ було про це відомо. Представники Кремля оперативними каналами робили неофіційні демарші, попереджаючи Захід про ймовірне протистояння США і РФ у разі продовження військової допомоги для України.

Але такий тиск з боку Москви не отримав реакції з боку Вашингтона і ракети вирушили в Україну. Це також своєрідний знак для Росії, що ніхто не сприйматиме всерйоз ядерний шантаж.

"Але поки що це пробний варіант, він не має стратегічного значення, хоча має певні бойові перспективи. Думаю, це суттєво вплине на формування великого пакета. Перші поставки показали, що США виконують зобов'язання перед Україною, це перше. Друге — що Штати не бояться Росії. Третє — застосування цих ракет по аеродромах у Бердянську і Луганську показало дуже велику ефективність не тільки в плані нанесення конкретних ударів", — заявив Микола Маломуж.

Окремо було зазначено, що США зберігають курс на стратегічну підтримку України і продовжують військову допомогу. За допомогою отриманих ракет ЗСУ зможуть вражати не тільки аеродроми на окупованих територіях, а й пускові об'єкти, наприклад, на території Криму. Може йтися про два потужні комплекси, звідки запускають іранські БПЛА Shahed або "Онікси".

Також у зоні небезпеки великі склади боєприпасів, нафтобази або навіть військові кораблі противника. Загалом Сили оборони дуже відповідально підходять до вибору важливих цілей, знищення яких підриває бойову складову та резерви ЗС РФ. Противник може перемістити їх на свою територію, куди, згідно з домовленостями, ракети полетіти не можуть.

"Можливо, нам уже не зможуть обстрілювати такі міста, як Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, оскільки потужна система придушення буде вибудувана в усіх регіонах. Є й політична складова. Путін у цій ситуації стратегічно програв. Його погрози, його шантаж не спрацювали. Це показує його слабкість і як стратега, і як агресора, який намагається диктувати умови світу", — продовжив Микола Маломуж.

Нагадаємо, 20 жовтня у США розповіли, чи можуть ЗСУ бити ракетами ATACMS по території РФ. За словами бригадного генерала Патріка Райдера, Вашингтон продовжує консультації з Києвом, союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від РФ.