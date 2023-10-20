У РФ на 30% скоротились запаси САУ "Нона-С" на складах, – OSINT-аналіз (фото)
Усього на зберіганні у РФ перебувало близько 500 САУ "Нона-С", з яких понад 130 зняли зі зберігання. За час повномасштабної війни окупанти втратили 48 таких артустановок.
До повномасштабного вторгнення у РФ зберігалось 500 САУ 2С9 "Нона-С" на складах. Більша частина з них зберігалась просто неба. Про це повідомляє OSINT-аналітик High Marsed.
Аналітик зміг виявити через супутникові знімки 416 САУ "Нона-С". Інші 84 можуть зберігатись чи зберігались в ангарах. Зараз автор перерахував кількість машин на базах зберігання й дійшов до висновку, що понад 130 машин було знято зі зберігання — це 31% від загальної наявності артустановок.
Всі САУ зберігаються на таких базах:
- 94-та база — було 156, залишилось 95;
- 216-та база — було 20, стало 21;
- 120-та база — було 176 залишилось 124;
- 243-й склад — було 16 стало 15;
- 80-та база — було 6, так і залишилось;
- 7020-тий склад — було 42 залишилось 25.
Автор припускає, що з 243-го складу забрали одну "Нону-С", бо тільки вона була в придатному до відновлення стані. Також артилерійські машини зберігаються просто неба, тому у багатьох поганий технічний стан й без відновлення повернути їх у стрій не вдасться. У меншої частини "Нон-С" відсутні гармати, відтак вони годяться тільки для донорства для інших САУ. Перестали виробляти машини у 1989 році.
"Нона-С" — це радянська 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка. За час виробництва було виготовлено близько 1400 машин. Максимальна дальність стрільби САУ складає 12,8 км. За даними Oryx, ЗС РФ втратили 46 машин "Нона-С" та "Нона-СВК". 8 машин стали трофейними.
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