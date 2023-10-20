РФ зосередила на кордоні з Україною кількатисячне угруповання військ, — Наєв

Для виконання завдань Росія зосередила 19 тис. солдатів. Окупанти мають на озброєнні танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Росія розгорнула на території прикордонних з Україною Брянської, Курської та Бєлгородської областей майже 20 тисячне угруповання військ. Воно достатньо оснащене, але поки ударних груп противника не помічено. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав командувача ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Для виконання завдань Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб. На озброєнні підрозділів перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси", — розповів Сергій Наєв.

Він зауважив, що підрозділи противника ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами по території України.

"Наразі ознак формування ударних угруповань військ противника не помічено. Ситуацію постійно моніторимо та відстежуємо. Зберігається загроза застосування противником ДРГ з боку Росії на державному кордоні Чернігівської та Сумської областей", — розповів Сергій Наєв.

Нагадаємо, що ЗСУ встановили понад 500 000 мін на північному кордоні Україні. За словами командувача ОСУВ "Північ" Сергія Наєва, Україна робить все можливе, щоб окупанти не могли зайти з півночі країни.

Раніше повідомлялося, що російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Сумщині. Восьмеро окупантів намагалися пройти до об'єктів цивільної критичної інфраструктури.