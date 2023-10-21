"Ми впораємося з цим": у НАТО розповіли, чи підтримуватимуть Україну та Ізраїль одночасно

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що у НАТО є конкретні оборонні плани для протидії двом загрозам — Росії та тероризму.

У НАТО достатньо ресурсів для одночасної підтримки Ізраїлю у війні з терористами ХАМАСу та України у війні з Росією. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише на Digi 24.

"Я думаю, у нас достатньо ресурсів на рівні нашого Альянсу. У 32 країнах НАТО, включно зі Швецією, я сподіваюся, проживає понад 1 мільярд людей і на них припадає понад 50% світового ВВП. Це ресурси, які дають змогу не відволікати увагу від того, що ми маємо робити на підтримку України", — сказав Мірча Джоане.

За його словами, у НАТО є конкретні оборонні плани для протидії двом загрозам — Росії та тероризму.

Джоане також зазначив, що в Кремлі були б раді, якби Альянс став би приділяти більше уваги Близькому Сходу, а не Східній Європі. Однак цього не станеться.

"Ми зможемо впоратися з цими двома ситуаціями, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході і продовжувати підтримувати Україну", — додав Джоане.

За його словами, навіть новий можливий конфлікт на Близькому Сході не застане НАТО зненацька.

Нагадаємо, що 18 жовтня повідомлялося, що війська НАТО тренуються завдавати ядерного удару по РФ. Глава оборонного відомства РФ стверджує, що війська НАТО на навчаннях регулярно відпрацьовують застосування ядерної зброї по території РФ за допомогою авіації США і ядерних сил НАТО.

Також полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник вважає, що ймовірність конфлікту між Ізраїлем і Україною на ґрунті розподілу американських озброєнь дорівнює нулю. Він розповів Фокусу, що дві війни непорівнянні за масштабом.