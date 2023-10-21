Летіли на Ізраїль: військовий есмінець США перехопив 4 ракети і 15 дронів, — Пентагон

Деякі з перехоплених снарядів були на такій висоті, що становили небезпеку для комерційної авіації.

15 безпілотників і чотири крилаті ракети, випущені підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами протягом дев'ятигодинної атаки, перехопив військовий корабель США Carney, есмінець класу "Арлі-Берк", поблизу узбережжя Червоного моря в Ємені, повідомляє CNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагора Пета Райдера.

За його словами, безпілотники і ракети прямували на північ, уздовж Червоного моря, і їхня траєкторія не залишала сумнівів у тому, що вони летіли на Ізраїль. Деякі снаряди були на такій висоті, де становили потенційну небезпеку для комерційної авіації. Дрони і ракети були перехоплені ракетами класу "земля-повітря" SM-2, випущеними з Carney.

"Хоча я не збираюся прогнозувати будь-які потенційні відповіді на ці напади, я скажу, що ми вживемо всіх необхідних дій для захисту сил США і коаліції від будь-якої загрози", — заявив під час брифінгу генерал Райдер.

Градус підвищується

Відомо, що перехоплення ракет есмінцем було 19 жовтня. Тоді повідомлялося, щовсього вдалося збити приблизно 2-3 ракети. При цьому невідомо, куди вони прямували.

Тим часом Ізраїль продовжує стягувати сили до кордону з Газою. Дати початку наземної операції ще не озвучено, але ізраїльська армія вже евакуювала співвітчизників із прикордонної зони, зосередила танки і величезну кількість живої сили, готова будь-якої миті зайти в Газу, щоб повністю знищити ХАМАС.

Після того як президент США Джо Байден висловив тверду підтримку Ізраїлю, військові бази США в Іраку та Сирії зазнали атак. Зокрема, крилаті ракети були випущені з Ємену, де Іран веде опосередковану війну з урядовими силами, підтримуваними Саудівською Аравією.

Раніше цього тижня дрони і ракети запустили по кількох військових базах в Іраку, а атака дронів у Сирії призвела до "легких поранень".

Раніше Фокус писав, що після атаки ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль глава Пентагону Ллойд Остін наказав перекинути додаткове обладнання та ресурси до Ізраїлю, а також розгорнути в Східному Середземномор'ї авіаносну ударну групу США.