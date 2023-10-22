Їм було від 21 до 31 року: "Нова пошта" повідомила імена загиблих у терміналі під Харковом

22 жовтня у компанії оголошено жалобу за працівниками, які загинули під прицільним ракетним ударом по терміналу у Харківській області.

Вчора, 21 жовтня, від прицільного ракетного удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом загинули шість працівників поштового оператора. Про це компанія повідомила на власному акаунті у соцмережі Facebook.

Хлопцям, які працювали у смертельну зміну, було від 21-го до 31 року. Їхні імена:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

"Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв'язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", — написали у компанії.

У "Новій пошті" оголосили 22 жовтня траур за загиблими. У компанії кажуть, що у працівників не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до удару.

Ракетний удар по "Новій пошті" 21 жовтня — що відомо

За даними Офісу генерального прокурора, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок атаки загинули шість працівників та поранено ще 17 людей станом на вечір 22 жовтня.

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. Він зазначив, що серед госпіталізованих двоє перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому, решта — у стані середньої тяжкості й легкі.

У результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу. Пошкоджено також сім вантажних автомобілів і два напівпричепи. На об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів, яку ліквідували о 00:14 22 жовтня. На місці працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.

В українському МВС опублікували кадри ліквідації наслідків атаки й те, який вигляд мав термінал.

Нагадаємо, українська ППО знищила шість БПЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59, котрими в ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну.

Також повідомлялося, що через наступальні зусилля російських військ під Авдіївкою втрати окупантів, згідно з даними британської розвідки, зросли майже на 90%.