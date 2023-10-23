ЗС РФ в Авдіївці дісталися залізної дороги і підніжжя терикона, — журналіст

ЗС РФ потрапили у "вогневий мішок" в низині, яку контролюють вогнем Сили оборони. Вони змушені проводити ротацію, але маневр вартує їм великих втрат.

Російські війська просунулися в районі Авдіївки до 1,5 км у глибину на фронті до 1 км в ширину. Противник дістався на вузькій ділянці лінії залізної дороги і підніжжя авдіївського терикону. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Після розгрому масованих атак колонами бронетехніки 10-14 та 19 жовтня російське командування продовжує штурмові дії силами піхоти. 22 жовтня піхота ЗС РФ зійснила 5 атак північніше Авдіївки. Українські воїни відбили усі атаки.

Бої за Авдіївський терикон

Російські окупанти мають незначне просування в районі Авдіївки — до 1,5 км у глибину на фронті до 1 км в ширину. Окупанти дісталися вузької ділянки лінії залізної дороги і підніжжя Авдіївського терикона.

"Сам терикон росіяни зайняти не можуть — він став сірою зоною, яка проглядається та прострілюється. На терикон російські штурмові групи кілька разів піднімались, але більшість штурмовиків знищуються, і закріпитись на териконі росіяни не можуть, сидять у підніжжя", — пише Юрій Бутусов.

За його словами, на цій ділянці фронту тактична обстановка залишається сприятливою для ЗСУ. Бої тут переважно веде 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Її бійцям вдалося втримати панівні висоти і фланги.

ЗС РФ потрапили у "вогневий мішок"

Російські окупанти потрапили у "вогневий мішок" в низині, яку контролюють вогнем Сили оборони. Вони змушені проводити ротацію, але маневр вартує їм великих втрат. ЗС РФ не зможуть втримати позиції в низинах, якщо будуть перебувати під таким постійним вогневим впливом.

Наступ північніше Авдіївки на села Степове-Бердичи, щоб перерізати дорогу з містом розпочала 114-та мотострілецька бригада ЗС РФ 1 жовтня. 10-14 жовтня росіяни кинули в атаку додаткові сили — 15-ту та 21-шу мотострілецькі бригади. 19 жовтня командування ЗС РФ кинуло на прорив четверту бригаду — 30-ту мотострілецьку.

20-22 жовтня окупанти припинили масовані атаки бронетехнікою через великі втрати. Для продовження наступу командування ЗС РФ формує збірні штурмові загони зі складу 4-х бригад та інших підрозділів 1-го армійського корпусу, зокрема, бригади спецназ "Пятнашка". Росіяни підтягують додаткові резерви.

Які підрозділи Сил оборони утримують Авдіївку

З початку жовтня окупанти втратили на Авдіївському напрямку понад 200 одиниць російської бронетехніки.

"Феноменальні цифри. Сотні трупів валяються по посадках та полях, підрахунок продовжується, але тільки вбитими окупанти втратили мінімум 800. Взяті у полон 30 російських штурмовиків — вони виглядають добре вмотивованими та підготовленими, але підняли руки, тому що зробили розумний вибір та будуть жити. Українські воїни виявились сильнішими", — пише Бутусов.

Зараз місто утримують:

воїни 110-тої бригади ЗСУ;

бійці 2-го батальйону Президентської бригади,

батальйони 116-ї бригади ЗСУ;

батальйони 129-ї бригади ТРО,

1-ї танкової бригади,

31-ї механіхованої бригади,

52-го окремого стрілецького батальйону;

105-го прикордонного загону ДПСУ.

"Нема жодних слів, щоб описати героїзм воїнів 110-ї механізованої бригади. Ця бригада обороняє Авдіївку без всяких ротацій взагалі півтора роки! Починаючи від 30 вересня 110-та бригада та придані частини ведуть безперервний бій. Ці сталеві люди воюють в умовах, які не витримає жодна армія світу, росіяни в таких умовах просто тікають. Наші воїни втомлені тривалими боями. Росіяни також сподіваються, що українці втомляться їх вбивати", — розповідає журналіст.

Юрій Бутусов зауважив, що командування 110-ї механізованої бригади, яка керує обороною Авдіївки, користується довірою серед усіх підрозділів, які обороняють місто. Зараз окупанти намагаються створити перевагу в силах південніше Авдіївки. Тут атакують 9, 110 та 55-та мотострілецькі бригади ЗС РФ. Ворог намагається прорвати оборону 53-ї механізованої бригади ЗСУ у районі Водяне-Опитне і має там незначне просування.

59-та мотопіхотна бригада ЗСУ тримає позиції на цій ділянці та відбиває усі атаки противника у напрямку на Первомайське зі значними втратами для росіян.

"В цілому криза в районі Авдіївки не закінчилась. Утримання фронту та потужні удари по окупантах даються українським воїнам дорогою ціною. Українське командування отримало достатньо часу для реагування і, звичайно, підтягує резерви. Усі російські атаки було відбито, просування росіян небезпечне, але основна лінія оборони встояла, і втримати те, що ЗС РФ захопили їм буде важче, ніж продовжувати атакувати далі", — резюмував журналіст.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 жовтня повідомили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

Нагадаємо, що ЗС РФ штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою на вантажівках 30-х років. Спроба прориву на радянських "полуторках", вироблених до Другої світової війни, не увінчалася успіхом.

Раніше повідомлялося, що після штурмів Авдіївки втрати ЗС РФ зросли майже на 90%.