Часу все менше: США досі не визначились з майбутнім САУ M109A7 з гарматою 58 калібрів

Довший ствол дозволить вести стрільбу на відстань понад 70 км, але з іншого боку гармата дуже швидко зношується. Відтак в армії США є тільки рік, щоб визначитись з майбутнім самохідних артустановок.

Армія США проводить експерименти з артилерією M109A7 з довжиною гармати у 58 калібрів, що дозволяє вести стрільбу на понад 70 км. Проте військові досі не визначились, чи ефективним є таке рішення. Про це повідомляє Breaking Defense.

До 2025 фінансового року армія США має визначитись з фінансовим запитом на розвиток артилерійських підрозділів. Проєкт має бути готовим впродовж 2024 року. Наразі Пентагон не визначився, чи є гарним рішенням робити ставку на M109A7 з довжиною гармати 58 калібрів. Стандартно САУ М109 має гармату довжиною 39 калібрів, а у світі використовують машини 52 чи 55 калібрів. Довжина ствола прямо впливає на дальність пострілу.

Голова відділу закупівель армії США Дуг Буш каже, що разюча дальність САУ M109A7 має інший бік — високий знос ствола. Тому армії США потрібно вирішити, чи готові вони з цим змиритися, чи BAE Sysytems зможе якимось чином зміцнити ствол. Не виключено, що від САУ з гарматою 58 калібрів взагалі доведеться відмовитись.

XM1155 матиме дальність 110 км у випадку пострілу з гарматою 58 калібрів

В останньому випадку розширити дальність стрільби можна буде вже не шляхом збільшення довжини ствола, а використанням високоточних боєприпасів. Зокрема боєприпас XM1155, який створювали для M109A7, але підійде й для інших гармат та матиме підвищений радіус ураження. Дальність на M109A6 Paladin новим боєприпасом не розкривається, але заявлялось, що вона була вища за будь-які інші снаряди. Якщо брати XM1155 під гармату довжиною 58 калібрів, то її заявлена дальність буде 110 км. Але і їй є альтернативи.

Ramjet 155 Фото: Boeing

Спільна розробка Boeing та Nammo під назвою Ramjet 155 взагалі має заявлену дальність на 150 км у випадку гармати 58-го калібру. Проте розробка має меншу початкову швидкість, щоб збільшити ресурс гармати.

У підсумку не виключено, що армія США залишиться без гармати калібром 58-калібру, але отримає засоби ураження для стрільби на відстань понад 60 км. Окрім цього досвід російсько-української війни показав необхідність армії США мати більше 120-мм мінометів. За словами Дуга Буша, всі зміни наразі опрацьовуються.

Нагадаємо, 10 жовтня в США випробували найдалекобійніший снаряд Ramjet 155, який має двигун для збільшення дальності.

Армія США замовила партію САУ М109А7 на суму майже 300 мільйонів доларів.